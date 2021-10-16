Ankara’da 'sahte cumhurbaşkanı' skandalı

T24'ten Eray Görgülü'nün haberine göre, kendisini Doğu Türkistan’ın cumhurbaşkanı olarak tanıtan ve sahneye davet edilen Abduvali Buğrahan Osman, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’le poz verdi ve konuşma yaptı.





Haluk Levent’in de konser verdiği programın ardından Osman’ın Doğu Türkistan Cumhurbaşkanı olmadığı anlaşılınca belediyenin basın bülteninde Osman’la ilgili bir bilgiye yer verilmedi. MHP Genel Merkezi’nin de yaşanan skandala tepki gösterdiği ve bunun üzerine de program kaydının belediyenin internet sitesi ve YouTube’dan kaldırıldığı öğrenildi.





Belediye: Kendisini sunucuya cumhurbaşkanı diye tanıtmış





Belediye yetkilileri ise “Osman, kendisini sunucuya Doğu Türkistan Cumhurbaşkanı olarak tanıtmış. Resmi olarak böyle bir davet söz konusu değil” açıklamasını yaptı. Öte yandan T24’ün görüştüğü Türkiye’de yaşayan Doğu Türkistanlı kanaat önderleri de yaşanan skandaldan duydukları rahatsızlığı iletti.





Restoranda sözde seçim iddiası









İçişleri’nden “Böyle bir kayıt yok” yanıtı





Öte yandan İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, 16 Ağustos 2021 tarihinde Osman’la ilgili yapılan bir başvuruya “Kayıtlarımızda yapılan incelemede ilgide kayıtlı başvurunuzda bahsi geçen 'Doğu Türkistan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Temsilciliği' adlı kuruluş kaydının olmadığı ve 5253 sayılı Dernekler Kanunu kapsamında da izinli kuruluşlardan olmadığı anlaşılmıştır” yanıtını vermişti.





Suçsuz Uygurları ‘terörist’ diye polise ihbar etmiş



Ajı Abuduwaili tarafından polise terör suçlamasıyla ihbar edilen bir Uygur şahısın Türk avukatı, sosyal medyadan Abuduwaili hakkında bir açıklama yaptı. Avukat, Ajı Abuduwaili isimli şahısa dikkat edilmesi gerektiğini, müvekkili olan Uygur şahısı asılsız olarak polise ihbar ettiğini, bu nedenle müvekkilinin çok mağdur olduğunu, 4 gün boyunca terörle mücadele şube müdürlüğünde sorgulandıktan sonra suçsuz olduğunun anlaşıldığı, belki kendi müvekkili gibi gibi bir çok masum Uygur’un Aji Abuduwaili tarafından polise ihbar edilmiş olabileceğini bu sebeple Aji hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını söyledi. Avukatın özellikle vurguladığı konu ise bu şahısın son derece tehlikeli olduğu, suçsuz Uygurları terörle iltisaklı olduğu gerekçesiyle ihbar ettiğinde bu şahısların ikamet ve vatandaşlık işlerinde sorunlar yaşadığı, hatta geri gönderme merkezlerinde aylarca tutulduktan sonra Çin’e gönderilme ihtimali dahi olduğunu, Uygur toplumunun bu şahısa karşı çok dikkatli olması gerektiğini söyledi.



Kanaat önderleri, “Kendisi İstanbul Küçükçekmece’de bir restoranda 30-40 kişiyi toplayarak sözde bir seçim yaptı ve kendisini cumhurbaşkanı ilan etti. Çevresindekilere Türkiye vatandaşlığı sözü veriyor. Doğu Türkistan şu anda Çin’in işgali altında. Nasıl oluyor da bağımsız olmayan bir ülkenin cumhurbaşkanı oluyor? Kendisiyle defalarca görüştük. Ancak, bu şekilde kendisini cumhurbaşkanı olarak tanıtmaya devam ediyor. Türk yetkililerin bu kişiye itibar etmemesini istiyoruz.” diye konuştu.