Samanyolu Haber /Gündem / Ankara’da sahte içki faciasında bilanço artıyor /20 Şubat 2025 18:30

Ankara’da sahte içki faciasında bilanço artıyor

Ankara'da, sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 63’e yükseldi. Yoğun bakımlarda 36 kişinin tedavisi devam ederken soruşturmalar kapsamında 30 kişi tutuklandı.

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Ankara'da, sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 63'e yükseldi.

Ankara'daki cumhuriyet başsavcılıklarının sahte içki üreten ve ticaretini yapanlara yönelik soruşturmaları sürüyor.

Bu kapsamda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Batı ve Polatlı başsavcılıklarınca "kaçakçılık" ve "olası kastla ölüme sebebiyet verme" suçlarından başlatılan soruşturma dosyalarına, Adli Tıp Kurumu'nun toksikoloji raporları da eklendi.

Raporlara göre, Ankara'da 63 kişinin sahte içkiye bağlı olarak yaşamını yitirdiği, 36 kişinin ise yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada 30 şüpheli tutuklandı, 38 kişi de adli kontrolle serbest bırakıldı.
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