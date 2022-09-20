Samanyolu Haber /Gündem / Ankara’da savunmaya gözdağı: 7’si avukat 15 kişiye gözaltı /20 Eylül 2022 13:29

Ankara’da savunmaya gözdağı: 7’si avukat 15 kişiye gözaltı

Ankara'da başlatılan iki farklı soruşturmada soruşturmada aralarında 7 avukatın da bulunduğu 36 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

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Ankara’da  iki farklı soruşturmada 36 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

HAKLARINDAKİ SUÇLAMA HTS KAYITLARI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 7’si avukat 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, kapatılan Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Güvenlik Bilimleri Fakültesi ile Polis Kolejinden ilişiği kesilen, haklarında okul dönemi ve sonraki döneme ait HTS kayıtları, aleyhte ifade ve teşhisler bulunan şüpheliler için Ankara merkezli 8 ilde operasyon başlatıldı.

KPSS SKANDALI SONRASI YENİ KPSS SORUŞTURMASI
Son dönemde yapılan KPSS’de yaşanan skandalların ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2013’te yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sorularının sızdırıldığı iddialarıyla ilgili yeni soruşturma başlattı. 2013 KPSS’ye ilişkin aynı evde kaldıkları yönünde itirafçı beyanları bulunan, ByLock kullandığı ve ankesörlü telefondan arandığı iddiaları bulunan 21 şüpheli için Ankara merkezli 10 ilde gözaltı kararı alındı.

2022 KPSS USULSÜZLÜĞÜNDE GÖZALTI YOK
2022 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavında 30’un üzerinde sorunun deneme testlerinde çıkan sorularla benzer olduğu ve sızdırıldığı iddia edilmişti. Devlet Denetleme Kurulu’nun başlattığı soruşturmada iddiaların odağındaki Yediiklim Yayınevi’nin depolarına polis tarafından baskın yapılmış ancak gözaltına alınan kimse olmamıştı.
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