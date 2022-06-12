Samanyolu Haber /Gündem / Ankara’da sele kapılan kişinin cansız bedenine ulaşıldı /12 Haziran 2022 12:35

Ankara’da sele kapılan kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Ankara’nın Altındağ ilçesinde bir kişi aracıyla sele kapılarak yaşamını yitirdi. Sel felaketinde hayatını kaybeden kişinin CHP Mamak Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlkay Yiğit olduğu ortaya çıktı.

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Altındağ Karapürçek Mahallesi Tatlar Deresi, yoğun yağış nedeniyle taştı, çok sayıda araç sel sularıyla sürüklendi. Rehabilitasyon merkezinde servis şoförü olarak çalışan 27 yaşındaki İlkay Yiğit’in sel sularına kapıldığı öğrenildi.

Kayıp ihbarı üzerine 21 kişilik AFAD ekibi ile 23 kişilik Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi bölgeye sevk edildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin de destek verdiği arama çalışmaları sonucu Yiğit’in cansız bedeni, dere kenarında, sel sularıyla sürüklenen ağaç dallarının arasında bulundu.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “Ankara’da yaşanan felakette sel sularına kapılarak yaşamını yitiren Mamak Gençlik Kolları Başkan Yardımcımız İlkay Yiğit’in acısını yaşıyoruz. Yol arkadaşımız İlkay Yiğit’e Allah’tan rahmet, ailesine, partimize ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Başımız sağ olsun!” mesajını paylaştı.

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