"Ankara’da tarım alanlarının yüzde 10’u yok oldu"

Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara’da şeker üreticilerine verilen desteğin sorulması üzerine şeker üreticilerine değil, tüm tarımsal desteği açıklayarak yanıt verdi.Soru önergesini veren CHP Milletvekili Nihat Yeşil, Ankara’da tarım alanlarının yüzde 10’unun yok olduğunu bunun semt pazarlarına yansıdığını söyledi.Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, CHP Ankara Milletvekili Nihat Yeşil’in başkentteki şeker pancarı üreticilerine verilen destek miktarı ile şeker ithalatına yönelik soru önergesine bir yıl sonra yanıt verdi.Bakanlık Ankara’da şeker pancarı üreticilerin verilen destek sorusuna 2003-2021 yılları arasında Ankara il genelinde tüm üreticilere toplam 693 milyon TL mazot desteği, 419 milyon TL gübre desteği ve 47 milyon TL toprak analiz desteği yapıldığını, ayrıca 1.3 milyon TL organik ve organomineral gübre desteği yapıldığını açıkladı. Ayrıca şeker pancarı ithalatı yapılmadığını belirterek şeker ithalatı yapılıp yapılmadığına yönelik yanıt vermedi.CHP’li Yeşil, 2003 yılında Ankara genelindeki çiftçi sayısının 53 bin 58 ile ülkenin 11. sırasında yer aldığını kaydetti. Ancak bu sayının 2021 yılı itibariyle 49 bin 237'de düştüğünü ifade eden Yeşil, 2004 yılında 12 milyon 637 bin 490 dekar olan tarımsal üretim yapılan alanların, 2020 yılı itibariyle 11 milyon 524 bin 26 dekara düştüğünü ve 16 yılda Ankara'daki tarım alanlarının 1 milyon 113 bin 464 dekarlık kısmın yok olduğunu ve toplam kaybın yüzde 10'u geçtiğini belirtti.Yeşil, "Ankara'da bir semt pazarında bir adet salatalık, bir adet patlıcan, bir adet domates ve bir adet biberin toplam fiyatının 15 TL olmasının sebebi, 20 yıllık AKP iktidarının tarımı getirdiği noktanın özetidir” dedi.