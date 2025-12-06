Ankara’da ‘tefeci’ operasyonu: 20 kişi tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, jandarma tarafından düzenlenen operasyonu sosyal medya hesabından duyurdu.
Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
80 MİLYON TL DEĞERİNDE ÇEK/SENET…
”Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucu 25 şüpheli yakalandı. Aramalarda farklı kişiler adına düzenlenmiş 80 milyon TL değerinde 45 çek/senet, çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildi.
Şüphelilerin; mağdurları faizle borçlandırarak baskı altına aldıkları, paraların teminatı olarak vatandaşlara çek ve senet imzalattıkları, ödeme yapamayanlara ait mal varlıklarını tehdit ve baskıyla aldıkları tespit edildi. Şüphelilerin 2017-2025 yılları arasında hesaplarında, 5 milyar 718 milyon TL hesap hareketi bulunduğu tespit edildi.
EL KONULDU: 402 MİLYON DEĞERİNDE EV, ARSA, ARAÇ VE 523 BANKA HESABI
Şüphelilerden 20’si çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklanırken, 5’i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Ayrıca; Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri sonucunda ‘Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’ suçunu örgütlü olarak işledikleri belirlenen şüphelilere ait yaklaşık 403 milyon TL değerinde 102 ev/arsa, 41 araç ile 523 banka hesabına el konuldu.”