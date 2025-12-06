Samanyolu Haber /Gündem / Ankara’da ‘tefeci’ operasyonu: 20 kişi tutuklandı /06 Aralık 2025 11:50

Ankara’da ‘tefeci’ operasyonu: 20 kişi tutuklandı

Ankara’da ‘tefecilik’, ‘yağma’ ve ‘tehdit’ suçlamalarına yönelik operasyonda 25 kişi gözaltına alındı, 20’si tutuklandı.

SHABER3.COM

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara’da ‘tefecilik’, ‘yağma’ ve ‘tehdit’ suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda 25 kişinin gözaltına alındığını, 20’sinin tutuklandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, jandarma tarafından düzenlenen operasyonu sosyal medya hesabından duyurdu.

Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

80 MİLYON TL DEĞERİNDE ÇEK/SENET…

”Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucu 25 şüpheli yakalandı. Aramalarda farklı kişiler adına düzenlenmiş 80 milyon TL değerinde 45 çek/senet, çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildi.

Şüphelilerin; mağdurları faizle borçlandırarak baskı altına aldıkları, paraların teminatı olarak vatandaşlara çek ve senet imzalattıkları, ödeme yapamayanlara ait mal varlıklarını tehdit ve baskıyla aldıkları tespit edildi. Şüphelilerin 2017-2025 yılları arasında hesaplarında, 5 milyar 718 milyon TL hesap hareketi bulunduğu tespit edildi.

EL KONULDU: 402 MİLYON DEĞERİNDE EV, ARSA, ARAÇ VE 523 BANKA HESABI

Şüphelilerden 20’si çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklanırken, 5’i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Ayrıca; Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri sonucunda ‘Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’ suçunu örgütlü olarak işledikleri belirlenen şüphelilere ait yaklaşık 403 milyon TL değerinde 102 ev/arsa, 41 araç ile 523 banka hesabına el konuldu.”
