Samanyolu Haber /Gündem / Ankara’da yürekler ağza geldi /17 Mayıs 2023 19:57

Ankara’da yürekler ağza geldi

Ankara'da etkili olan kuvvetli rüzgarda ağaçlar devrildi, çatılar uçtu, bir caminin minaresi yıkıldı, 1 kişi yaralandı. Fırtına nedeniyle uçan koltuğu gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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Sözcü'de yer alan habere göre Ankara’da öğleden sonra etkili olan rüzgar ve yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Saatteki hızı 45 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle birçok ağaç devrildi, çatı uçtu.

ÇATI UÇTU

Etimesgut ilçesinde alışveriş merkezinin çatısı tamamen uçarken, çevredeki vatandaşlar büyük korku yaşadı. İlçedeki merkez camisinin de minaresi fırtına nedeniyle yıkıldı.

Minareden kopan parçaların isabet ettiği 1 kişi yaralandı. Yaralı, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çatılardan kopan parçaların isabet ettiği birçok araçta da hasar meydana geldi.

UÇAN KOLTUĞU GÖRENLER ŞAŞIRDI

Fırtına nedeniyle uçan koltuğu gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Kentte kuvvetli rüzgarın ardından da yağmur etkili oldu. Yağmur nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

VALİLİKTEN UYARI

Ankara Valiliği, yağmur ve rüzgar nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.

Açıklamada, Nallıhan, Beypazarı, Güdül, Kızılcahamam, Çamlıdere, Çubuk, Kalecik ilçelerinde yerel ve kuvvetli sağanak ile gök gürültülü sağanak yağışı beklendiği belirtilerek, ani sel, su baskınlarına karşı dikkatli olunması istendi.

YAVAŞ’TAN AÇIKLAMA GELDİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da, “Ankara’da yoğun yağış başlamıştır. İlgili tüm ekiplerimiz teyakkuz halinde, 1221 araç ve 2565 personelle yağışın olumsuzluklarına aralıksız olarak müdahale etmektedir” açıklamasını yaptı.
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