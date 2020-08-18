Ankara’daki işkence odalarının savcısı deşifre oldu: Mustafa Manga

Ankara’da görevli olan Cumhuriyet Savcısı Mustafa Manga’nın (92537), birçok işkence olayının bizzat talimatını verdiği belirlendi.





Nordic Monitor aktardığı habere göre, Jandarma Astsubay Fatih Karabağ gözaltındayken istenilen ifadeyi vermediği için gördüğü işkenceleri mahkemede anlattı. Karabağ bizzat savcı Mustafa Manga tarafından işkence yapılmak üzere polislere teslim edildiğini anlatınca Manga deşifre oldu.





“HAREKET EDERSE VURUN”



Savcı Manga’nın Jandarma binası komuta katında kendisini sorguladığını söyleyen Karabağ kendisi gelince odadaki diğer kişileri çıkardığını sadece uzun namlulu polislerin kaldığını ve polislerin başına ve karnına silahlarını dayayarak beklediklerini söyledi.













“OHAL VAR LAN NE HAKKI”

Bu şekilde ifade vermeyeceğini belirttiğini anlatan Karabağ savcının “hak diyorsun yani” diyerek kendisi ile dalga geçtiğini daha sonra kapıdaki polislere “Bizim avukatlardan birini getirin, bunun ifadesi alacağım” diye talimat verdiğini aktardı.













“SEN EVLİ MİSİN?”

Kendisinin evli olup olmadığını soran Manga’ya bekarım dediğini anlatan şüpheli astsubay bunun üzerine bekleyen polis ve jandarmalara beraber kaldığı ev arkadaşının bulunup getirilmesini istedi.





“TEM’DE ZATEN KONUŞACAKSIN”

Karabağ, savcı Manga’nın gözaltı kararı verdikten sonra TEM’de emniyet amiri olduğunu düşündüğü kişiyi arayarak “Fatih KARABAĞ diye birini gönderiyorum. Konuşturun, 30 gün de gözaltında kalsın” diye talimat verdiğini söyledi.





Astsubay Karabağ’ın ifadesinin bir kısmı şöyle;





“TEM’in zemin katında sorgu odalarına götürdüler. Biri, verdiğin ifade hakimin savcının işine yaramıyor lan diyerek üzerime atladı. Dirsekleriyle sırtıma vurmaya başladı. Saçlarımdan tutup kafamı duvara vurmaya başladı. Aynı anda 2 polis de beni tekmelemeye başladılar.”













“Bu diğer 2 polis de spor salonunda ve birçok süreçte bana işkence yaptılar. Sonra amir, sana 1 gün süre. Konuştun konuştun, yoksa başka yöntemleri uygulayacağım dedi. Beni tekrar spor salonuna götürüp bıraktılar.”





“Bir gün sonra aynı komiser veya komiser yardımcısı beni tekrar odalardan birine götürdü ve bana “Sana bu sefer vurmayacağım bileğim ağrıyor adam dövmekten. Sadece tokatlayacağım” diyerek beni tokatladı ve sana size niye turuncu giydirdik biliyor musun dedi?”





“Çünkü vatansızsınız. Bu vatansızların rengi de ondan diye cevap verdi. Tekrar aynı soruları sordu. Ben de başımdan geçenleri anlatmaya çalıştım. Sözümü keserek bu iş dönerse 50 yılda anca döner. Ben de o zamana çoktan ölmüş olurum diyerek gülmeye başladı.”





Fatih Karabağ’ın gördüğü işkencelere rağmen doktorların kendisine sağlam raporu verdiği de mahkeme dosyasında yer alıyor.













İstediği ifadeyi alamayan savcının tehdit ve işkence iddialarına yer vermediği bir görüşme tutanağı düzenlediği mahkemede ortaya çıktı. Karabağ, mahkemede okunan tutanağı kabul etmediğini söyleyerek ilk ifadesini verdi.











