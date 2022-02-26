Ankara’dan sonra Bursa’da da gözaltında işkence iddiası

Bursa’da yürütülen soruşturmalar kapsamında 13 öğrenci 21 Şubat’ta gözaltına alındı. Suçlamaları kabul etmeyen öğrencilere emniyette işkence yapıldığı iddia edildi.





SUÇLARI İNTERNET ÜZERİNDEN BİRBİRLERİYLE GÖRÜŞMEK

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla yürütülen soruşturma kapsamında internet üzerinden birbirleriyle görüştükleri gerekçesiyle 13 öğrenci hakkında gözaltı kararı verildi. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından 13 öğrenci gözaltına alınarak Bursa Emniyet Müdürlüğü TEM Şube’ye getirildi.





BAZI ÖĞRENCİLER DARP EDİLDİ

TEM Şube’de 4 gün boyunca hukuki hiçbir delil olmadan sorgulanan 13 öğrenciye suçlamaları kabul etmeleri için işkence yapıldığı iddia edildi. Öğrencilerin suçlamaları kabul etmemesi üzerine gözaltı süresinin uzatıldığı ve bazı öğrencilerin darp edilerek dövüldüğü tutanaklara geçirildi.





GERGERLİOĞLU BAROYU GÖREVE ÇAĞIRDI

Bursa Emniyeti’ndeki 13 öğrenciye işkence yapılmasına sosyal medya hesabından tepki gösteren HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, “Bursa Emniyet Müdürlüğünde gözaltına alınan kişilere avukatları olmaksızın “mülakat” adı altında sorgulanma, kötü muamele şikayetleri alıyoruz. @BursaValiligi bir açıklamanız var mı? Neler oluyor? @BursaBarosu gözaltındakilerin hakları ve avukat hakları konusunda ne diyorsunuz?” ifadelerini kullandı.