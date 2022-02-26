Samanyolu Haber /Gündem / Ankara’dan sonra Bursa’da da gözaltında işkence iddiası /26 Şubat 2022 20:08

Ankara’dan sonra Bursa’da da gözaltında işkence iddiası

Ankara Emniyeti’nde geçen ay yaşanan ve raporlanan işkence iddiası sonrası bir işkence iddiası da Bursa Emniyet Müdürlüğü’nden geldi. Bursa Emniyeti’nde suçlamaları kabul etmeyen 13 öğrenciye işkence yapıldığı iddia edildi.

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Bursa’da yürütülen soruşturmalar kapsamında 13 öğrenci 21 Şubat’ta gözaltına alındı. Suçlamaları kabul etmeyen öğrencilere emniyette işkence yapıldığı iddia edildi.

SUÇLARI İNTERNET ÜZERİNDEN BİRBİRLERİYLE GÖRÜŞMEK
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla yürütülen soruşturma kapsamında internet üzerinden birbirleriyle görüştükleri gerekçesiyle 13 öğrenci hakkında gözaltı kararı verildi. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından 13 öğrenci gözaltına alınarak Bursa Emniyet Müdürlüğü TEM Şube’ye getirildi.

BAZI ÖĞRENCİLER DARP EDİLDİ
TEM Şube’de 4 gün boyunca hukuki hiçbir delil olmadan sorgulanan 13 öğrenciye suçlamaları kabul etmeleri için işkence yapıldığı iddia edildi. Öğrencilerin suçlamaları kabul etmemesi üzerine gözaltı süresinin uzatıldığı ve bazı öğrencilerin darp edilerek dövüldüğü tutanaklara geçirildi.

GERGERLİOĞLU BAROYU GÖREVE ÇAĞIRDI
Bursa Emniyeti’ndeki 13 öğrenciye işkence yapılmasına sosyal medya hesabından tepki gösteren HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, “Bursa Emniyet Müdürlüğünde gözaltına alınan kişilere avukatları olmaksızın “mülakat” adı altında sorgulanma, kötü muamele şikayetleri alıyoruz. @BursaValiligi bir açıklamanız var mı? Neler oluyor? @BursaBarosu gözaltındakilerin hakları ve avukat hakları konusunda ne diyorsunuz?” ifadelerini kullandı.
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