Ankara’dan talimat gidince Mısırlı muhalif kanallar haberi kesip dizi yayınlamaya başladı

Mısır’la 2013 yılında yapılan darbe ardından kesilen diplomatik ilişkiler yeniden kurulmaya çalışılması AKP iktidarının bugüne kadar destek verdiği Mısırlı muhalif TV kanalları zor durumda bıraktı.





Mısır Genelkurmay Başkanı Abdülfettah el Sisi’nin komuta ettiği Mısır silahlı kuvvetlerinin 3 Temmuz 2013’te darbeyle Muhammed Mursi yönetimini devirmesinin ardında iki ülke arasındaki ilişkiler koptu. Bu süreçte çok sayıda muhalif Mısırlı Türkiye’ye sığındı. Mısır’dan gelen muhalif gazeteciler televizyon kanalı kurarak, haberlerinde Mısır yönetimini eleştirmeye başladı. Doğu Akdeniz’deki gelişmelerin ardından Türkiye’nin yeniden Mısır’la diplomatik ilişkiler kurması üzerine Kahire’nin talepleri arasında sıraladığı Mısırlı muhalif kanalların eleştirilerine son vermesi isteği üzerine yayınlar değişmeye başladı.





Kanallar, Ankara’dan gelen talep sonrasında haberler ve canlı yayınlara sonra verdi, dizi ve dini programlar yayınlamaya başladı. Müslüman Kardeşler’den de Mısırlı muhalif kanallara Türkiye’nin taleplerine uyma çağrısı yapıldı. Hürriyet’te yer alan habere göre İstanbul’dan yayın yapan Mısırlı muhalif televizyon kanalları El Şark, Vatan ve Mekammelen, canlı yayınlar ve haber akışlarına son verdi, eski diziler ve dini programlar yayınlamaya başladı. Kanal yöneticileri, bu konuda polisten uyarı aldıklarını iddia etti.





TÜRKİYE’NİN EĞİLİMİ DEĞİŞİR Mİ?

Katar merkezli Al Jazeera Mubasher televizyonuna konuşan Müslüman Kardeşler (İhvan) Rehberlik Konseyi Başkan Vekili İbrahim Munir, Türkiye ile Mısır arasında bir yakınlaşma olması durumunda bazı İhvan yöneticilerinin Mısır’a teslim edilmesinin mümkün olup olmadığıyla ilgili soruya şu cevabı verdi: “Türk yönetimi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkı, siyasi mülteciye saygı duyuyor. Uluslararası kanunlar da buna (siyasi mültecilerin teslim edilmesine) karşı çıkıyor ve Türkiye de bu kanunlara bağlı. Biz de Türkiye’nin bu eğiliminin değişmeyeceğini iyi biliyoruz. Türkiye dürüst ve manevra yapmıyor.”





EV SAHİBİ ÜLKENİN YAYIN KURALLARINA UYMALI

Türkiye’nin İhvan’a bağlı ya da ona yakın uydu kanallarını kapatıp kapatmayacağı konusunda ise Munir, kanalların kapatılmayacağını ancak Mısır’la ilgili siyasi söylemde ve üslupta değişim olması, bu bakımdan Türk basın yayın kurallarına uyulması gerektiğini ve Türkiye’nin bunu talep etme hakkı olduğunu belirtti. Türkiye’deki Mısırlı muhalif basın çalışanlarına seslenen Munir, ev sahibi ülkenin taleplerine icabet edilmesi gerektiğini kaydetti.





UZLAŞMAYA KARŞI DEĞİLİZ

Türkiye’nin İhvan ile Mısır yönetimi arasında ara buluculuk yapıp yapmayacağıyla ilgili ise Munir, “Hayır işleyenin önünde durmayız. Türk yönetimi, Mısır’da çok büyük zulümler işlendiğini, tutuklamalar ve idamlar olduğunu biliyor. Gerçekleşecek bir uzlaşıda bunun göz ardı edilmesi söz konusu olamaz. Sonuç olarak rejimle yaşanan bu krizi çözecek olana teşekkür ederiz” dedi. Yakınlaşmanın, İhvan’ın, Mısır hükümetiyle uzlaşması için bir fırsat olup olmadığı sorusuna Munir, “Uzlaşıya karşı çıkmadıkları ancak kendilerinin de bazı hakları olduğu” cevabını verdi. İhvan’ın Mısır’daki muhalefetin tamamını temsil etmediğini kaydeden Munir, rejimle uzlaşı kapısının açılması ve bunun tüm muhaliflere sunulması durumunda buna karşı çıkmayacaklarını, çıkarlarsa hata yapmış olacaklarını dile getirdi.





GÖNLÜMÜZ DEVAM ETTİRMEK İSTİYOR

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 12 Mart’ta Türkiye-Mısır ilişkilerinin normalleştirilmesiyle ilgili. “Herhangi bir ön koşul Mısırlılardan gelmedi. Bizden de herhangi bir ön koşul şu anda gitmedi. Ama yıllarca bağlar kopuk olunca bir günde hiçbir şey olmamış gibi hareket etmek de o kadar kolay olmuyor. Yavaş yavaş görüşerek, bir yol haritası belirleyerek ve o konularda adım atarak oluşuyor. Mısır ile hem istihbarat düzeyinde hem de dışişleri bakanlıkları düzeyinde temaslarımız var. Diplomatik düzeyde temaslarımız başladı” dedi. Erdoğan da Mısır’la ilişkilerin başladığını resmen belirterek, “Gönlümüz özellikle ister ki Mısır ile bu süreci çok daha güçlü bir şekilde devam ettirelim. İstihbari, diplomatik, siyasi görüşmeler netice verici olduktan sonra biz bunu çok daha ileri kademelere taşırız” ifadelerini kullandı.