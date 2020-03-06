Ankara Emniyet Müdürlüğü Yine İşkence haberi

28 Şubat’ta Ankara’da 57 üniversiteli kız öğrenci gözaltına alındı . Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi tarafından yapılan operasyonda bir çok öğrenci evi basıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürülen öğrencilerden bir tanesi yakınlarına karanlık bir odaya kapatılarak işkence yapıldığı duyurdu.









Sosyal Medyadan paylaşılan iddialarda öğrencilerin çoğu fiziksel şiddete maruz bırakılarak psikolojik işkence yapıldı





Gözaltına alınanlardan diğer bir öğrenci fiziksel şiddete maruz kalırken tartaklama sonunda “Bana tecavüz etmezler, değil mi?” şeklinde travma geçirdi.







GÖZALTI SÜRESİ 4 GÜN DAHA UZATILDI: ‘KEŞKE HEPİNİZİ ÖLDÜRSEYDİK’

Ankara TEM’deki polisler yaşları 18 olan öğrencilere, “15 Temmuz’da keşke savaş çıksaydı da hepinizi öldürseydik” tarzı beyanlar yöneltttiği de aktarılıyor. Gözaltındaki kişilere ayrıca kerpeten gibi aletler gösterilerek işkence iması da yapıldı.





ANKARA BAROSU’NUN GÖRÜŞME İSTEĞİ REDDEDİLDİ

Savcısı Mehmet İlhan Kömürcügil tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İşkence iddialarına karşı harakete geçen Ankara Barosu İnsan Hakları Merkezi’nden (İHM) gelen avukatlar öğrencilerle görüştürülmedi.