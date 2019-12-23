Ankara Emniyeti'ndeki insanlık dışı işkenceleri anlattı

Gözaltındaki eski Adalet Bakanlığı çalışanı 46 kişi ve eski Başbakanlık çalışanı KHK’lı kişilerin işkence gördüğünü belirten Gergerlioğlu, “Bana gelen bilgilere göre kişiler karanlık odaya götürülüyor, çırılçıplak soyuluyor, diz üstü çöktürülüyor, aşırı bir biçimde darp ediliyor, çıplak kişilere cinsel taciz yapılıyordu. Sorguya alınan kişilere odadaki şişeler gösteriliyor ve konuşmazsan bunları yağladık, kullanırız dediği belirtiliyor” ifadelerini kullanıyor.







Ahval'in Podcast yayınına konuşan ve bu iddiaları yetkililere sorduğunu ancak henüz yanıt alamadıklarını söyleyen Gergerlioğlu, şunları söyledi:





“Halen gözaltındaki kişiler Ankara Emniyeti’nde. Ankara Barosu’ndaki dört avukat gözaltındaki kişilerle görüştü ve işkence iddialarını doğruladı. Yapılması gereken kötü muamelede bulunan kişiler hakkında idari ve adli işlem yapılması, görevden el çektirilmesi. İşkence iddialarına ilişkin rapor hazırlanması. Türkiye’de maalesef işkence artıyor. İşkence iddiaları, OHAL döneminde gittikçe artan bir hâl aldı, Süleyman Soylu’nun İçişleri Bakanı olduğu dönemde bu iddiaların artmasını manidar buluyoruz. Gerek ulusal gerek uluslararası kurumları bu konuya müdahil olmaya çağırıyoruz.”