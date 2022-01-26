Ankara Emniyeti'ndeki işkencelere duyarsız kalan liderlere ve Baralora tepki

Ankara Emniyeti'nde devam eden işkence olaylarına karşı sosyal medya adeta ayağa kalktı. Emniyetteki işkence sosyal medya listelerinde en üst sıralara çıktı. Ancak muhalefet cephesinde liderler ve barolar, insanlık onurunun işkenceyle ayaklar altında ezilmesine şimdiye kadar ses çıkarmadı.





Yaşanan duyarsızlığa dikkat çeken gazeteci Abdülhamit Bilici de sosyal medya hesabından tepki gösterdi.





Bilici, "Sosyal medyada insanlar #Ankaraemniyetiskence diye feryad ediyor. Ülkenin başkentinde insanlara işkence yapılırken

@kilicdarogluk nerede?

@meral_aksener nerede?

@mithatsancarr nerede?

@Ahmet_Davutoglu nerede?

@alibabacan nerede?

Barolar Birliği Başkanı @erincsagkan nerede?!"

diye sordu.













Ankara’da yürütülen “yeniden yapılanma” soruşturmalarında özel bir polis ekibinin itirafçı olmaları için gözaltına alınanlara işkence yaptığı ortaya çıktımıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “yeniden yapılanma” soruşturması kapsamında ilk olarak gözaltına alınan O.C. isimli bir şahsa işken yapıldığı iddia ediliyor. Ağır işkence sonrasında O.C isimli şahıs itirafçı oldu ve 300 kişinin de ismini verdi.





Başsavcılığın talimatıyla Türkiye'nin farklı illerindeki isimler gözaltına alınarak Ankara Emniyeti'ne getirildi. İtirafçı olmaları ve isim vermeleri istenen kişilere başkentin göbeğinde işkence devam ediyor.





Yaşanan skandalı sosyal medya hesabından duyuran avukat Ömer Turanlı, “İşkence yapanlar yarına kalır ama yanına kalmaz. Hukuk hesap sorar” diye uyardı. Turan ayrıca, kirli polisler arasından seçilen işkencecilerin arasında Gergerlioğlu’nu darp ederek gözaltına almaya çalışan polisin de olduğunu yazmıştı.





Gözaltındaki kişilerle ilgili bilgi de veren Turanlı, “Bu kapsamda onlarca kişi ülkenin değişik kentlerinde göz altına alınarak Ankara TEM de toplanmıştır. Bu kişiler arasında eşi müebbet yemiş ev hanımı asker eşlerinden kapatılan polis akademisi öğrencilerine kadar çok geniş bir yelpazede her yaş ve meslek grubundan kişiler bulunmaktadır.





Bu kişiler şuan Ankara TEM de göz altında olup öncelikle CMK da ve ilgili yönetmeliklerin hiçbirinde yeri olmayan mülakat adı altında müdafi olmaksızın baskı ve sindirmeye maruz bırakılarak itirafçı olmaya zorlanmakta bunu kabul etmeyenlere de darp cebir uygulamak, çırılçıplak soyup soğuk suyla ıslatıp şişeye oturtmaya çalışmak, makata cop sokmaya çalışmak gibi en aşağılık yöntemlerle işkence edildiği bilgisi gelmektedir” ifadelerini kullanmıştı.