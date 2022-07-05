Ankara Emniyeti'nden KHK'lılara ters kelepçeli gözaltı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Hizmet Hareketi’ne üye oldukları iddiasıyla yargılandıkları davalardan aldıkları hüküm Yargıtay tarafından onanan kişilerin evlerine operasyon yaptı.







Ayrı ayrı evlerinden gözaltına alınan aralarında eski Danıştay tetkik hakimi, kıdemli binbaşı, başpolis ve komiserin de bulunduğu 6 kişiye ters kelepçe takılması dikkat çekti. Hiçbir tehlike arzetmeyen kişilerin emniyet binasından kafalarına bastırılarak çıkarılması tepki çekti.





Hizmet Hareketi’ne üye oldukları gerekçesiyle kamudaki görevlerinden ihraç edilen ve aldıkları ceza onanan eski Danıştay tetkik hakimi, kıdemli binbaşı, başpolis ve komiserin de aralarında bulunduğu 6 kişi tutuklandı.





Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Hizmet Hareketi üyelerinin ev adreslerine operasyon düzenledi. Evden çıkarak otomobiline binen kıdemli binbaşı Y.A, arabasında gözaltına alındı.





KHK’lı Danıştay Tetkik Hakimi M.S ise Yenimahalle’de ikamet ettiği adreste gözaltına alındı. KHK ile ihraç edilen başpolis Ş.İ.K ile komiser L.A da Yenimahalle’deki evlerinde gözaltına alındı. Yargıtay tarafından cezaları onanan M.D ve M.E de Yenimahalle’de gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 6 kişi daha sonra Sincan Cezaevine gönderildi.