Samanyolu Haber /Gündem / "Ankara Erdoğan'ı ikna etmeye çalışıyor" /25 Ekim 2021 15:39

"Ankara Erdoğan'ı ikna etmeye çalışıyor"

Bloomberg, Ankara'nın Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını talep eden 10 büyükelçinin "istenmeyen kişi" ilan edilmemesinin yollarını aradığını öne sürdü.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen günlerde Ankara'nın Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını talep eden 10 büyükelçinin "istenmeyen kişi" ilan edilmesi talimatı verdiğini açıklamıştı.


Öte yandan Bloomberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından Ankara'nın, 10 büyükelçinin "İstenmeyen kişi" ilan edilmemesinin yollarını aradığını iddia etti.

TÜRK EKONOMİSİNE VERECEĞİ ZARAR ANLATILDI
Konuyla ilgili ismi verilmeyen bir kaynağın verdiği bilgilere göre, üst düzey danışmanlar büyükelçilerin "İstenmeyen kişi" ilan edilmesi durumunda Türk ekonomisinin göreceği zarara dair Cumhurbaşkanlığı'nı bilgilendirdi.

Bloomberg'in Selcan Hacaoğlu imzalı haberinede Erdoğan'ın ofisine yapılan bilgilendirmeden bahsedildi. Bilgilendirmede, söz konusu adımların atılması durumunda Türkiye'nin ABD ve Almanya gibi ticari anlaşması bulunan ülkelerle ilişkilerinin kötüleşeceği ifade edildi.
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