Samanyolu Haber /Gündem / Ankara Garı saldırılarının kritik ismi , kırmızı bültenle aranırken devlet hastanesinde tedavi görmüş /13 Mayıs 2022 01:34

Ankara Garı saldırılarının kritik ismi , kırmızı bültenle aranırken devlet hastanesinde tedavi görmüş

IŞİD yöneticisi İlhami Balı'nın, kırmızı bültenle aranırken Konya'da devlet hastanesinde tedavi gördüğü ortaya çıktı.

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 Interpol tarafından kırmızı bülten ile aranan ve Türkiye’deki canlı bomba saldırılarından sorumlu tutulan IŞİD’in sınır emiri İlhami Balı’nın, 25 Temmuz 2016 tarihinde Konya'daki Cihanbeyli Devlet Hastanesi’nde tedavi gördüğü ortaya çıktı.

5 Haziran HDP Diyarbakır mitingi, 20 Temmuz Suruç, 10 Ekim Ankara Gar bombalı saldırılarının kritik ismi olan IŞİD’in sınırı emiri İlhami Balı, arandığı dönemde Konya Cihanbeyli Devlet Hastanesi’nde tedavi gördü.

Suruç katliamına ilişkin Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde süren dava dosyasına Balı’nın tedavi gördüğüne ilişkin Sağlık Bakanlığı’nın gönderdiği resmi yazı girdi. Yazıda Balı’nın Adana Sarıçam’da 31 Nolu Aile Hekimliği’ne kayıtlı olduğu ve muayene kaydı bulunduğu belirtildi.


Ulusal Sağlık Sistemi’nde (USS) inceleme yapıldığı belirtilen yazının ekinde sunulan muayene kaydında ise Balı’nın 25 Temmuz 2016 tarihinde Konya Cihanbeyli Devlet Hastanesi’nde “acil dahiliye yoğun bakım” branşında tedavisi için üç işlem yapıldığı aktarıldı.

Halen yakalanamayan Balı hakkındaki kırmızı bültenle arama kaydı da kaldırılmadı.
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