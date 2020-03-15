Ankara Garı bilirkişi raporu: Tarihi binaların korunması imkansız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kurucusu olduğu Medipol Üniversitesi'ne Ankara'da tahsis edilen, Ankara Tren Garı Yerleşkesi'nin kullanılmasına yönelik yapılan itiraz sonucu bilirkişi rapro hazırlandı.





TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi’nin ‘İmar planları işlemlerinin durdurulması ve iptali istemiyle’ açtığı dava nedeniyle Ankara Garı yerleşkesinde inceleme yapan bilirkişi heyeti, mahkemeye sunduğu raporda tarihi ve tescilli binalara dair, “Tescilli yapıların alanda oluşacak yeni yapılaşma ile bütünsel olarak korunmasını imkansızlaştırmakta” ifadesi yer aldı.





'PLAN DEĞİŞİKLİĞİ MEVZUATA AYKIRI'





Medipol'ün inşaatının, tarihin binaların tescillenmesini sağlayan kimlik değerlerinin tehlikeye atılacağının belirtildiği raporun ayrıntılarına birgün'den İsmail Arı ulaştı.





Alandaki plan değişikliğini mevzuata aykırı olarak değerlendirendiren bilirkişi heyeti , “Plan değişikliği, bilimsel ve nesnel gerçekler ortaya koymaması, sosyal donatı ve teknik altyapı dengesini bozması, mevcut yapılı çevreyi dikkate alan kimliğine zarar vermeyen yapılaşma koşulları önermemesi sebepleriye mevzuatta belirtilen plan değişikliğini gerektiren durumları sağlayamamakta” tespitinde bulundu.





'ÖZELLEŞMİŞ ALAN STATÜSÜNE DÖNÜŞTÜRÜLDÜ'





Raporda, “Kullanım alanlarının getireceği trafik yükünün, bu yükün trafik sıkışıklığı açısından ve de yaya güvenliği açısından getireceği problemlerin bilimsel olarak irdelenmesi gerekmektedir” denildidi. Medipol’e tahsis edilen Ankara Garı’nın yaklaşık 50 bin metrekarelik kısma ilişkin hazırlanan Kentsel Teknik Altyapı Değerlendirme Etki Raporu’nda ‘teknik altyapıyı değerlendirmeye yönelik bilimsel bir yaklaşım sergilenmediği anlaşılmaktadır’ vurgusu yapıldı.





Tarihi yerleşkenin 'ayrıcalıklı bir gruba tahsis edildiğinin vurgulandığı raporda, “Dava konusu işlemde kamu mülkiyetindeki alanların kullanımının da özel üniversite inşa etmek için vakıf mülkiyetine terki söz konusudur. Her ne kadar vakıf üniversiteleri kamu tüzel kişisi olsalar da, ‘alanların kullanımının ayrıcalıklı bir grup’ tarafından gerçekleşeceği" ifadesi ile birlikte Medipol’e yönelik, “Burada sunulacak eğitim, sağlık gibi tüm hizmetlerin bir bedel ödenerek alınabileceği özelleşmiş alan statüsüne dönüştürüldüğü unutulmamalıdır” denildi.