Samanyolu Haber /Gündem / Ankara harekete geçmişti: Esad-Erdoğan görüşmesi için çarpıcı açıklama /22 Mayıs 2023 12:34

Ankara harekete geçmişti: Esad-Erdoğan görüşmesi için çarpıcı açıklama

Son dönemde Türkiye ile Suriye arasında yakınlaşma adımları atılırken, olası bir Erdoğan-Esad zirvesi ile ilgili Şam yönetiminden çok sert bir açıklama geldi.

Ankara harekete geçmişti: Esad-Erdoğan görüşmesi için çarpıcı açıklama

Türkiye’de seçimin ana gündemi Suriyeli mülteciler olurken, Şam’dan dikkat çekici bir açıklama geldi… Son dönemde Suriye ile ilişkileri normalleştirmek için bir dizi hamle yapan Ankara’nın bu çabaları ile ilgili olarak konuşan Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad açıklamalarda bulundu.

RT Arabic’e konuşan Mikdad, Esad’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmeyeceğini söyledi. Mikdad, “Şam yönetimi, Türkiye Suriye topraklarındaki işgali bitirene kadar ilişkileri normalleştirmeyecek. İki lider arasındaki görüşme Türk askerlerinin tamamen çekilmesine bağlı” dedi.

Mikdad’ın açıklamaları Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Türkiye-Rusya-Suriye liderleri arasında üçlü görüşme için planların devam ettiğini söylemesinden sonra geldi. Çavuşoğlu önceki gün, Suriyeli mültecilerin ülkelerine gitmeleri için Şam yönetimiyle koordinasyon çalışmaları yapıldığını da duyurmuştu.
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