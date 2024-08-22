Samanyolu Haber /Gündem / Ankara İl Sağlık Müdürlüğü'nden Maymun Çiçeği karantinası iddiasına yalanlama /22 Ağustos 2024 13:05

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü'nden Maymun Çiçeği karantinası iddiasına yalanlama

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü, kentte Maymun Çiçeği vakasının görüldüğü ve iki hastanede karantina uygulandığı iddiasını yalanladı.

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Ankara İl Sağlık Müdürlüğü, kentte Maymun Çiçeği vakası görüldüğü ve karantina uygulandığı iddialarını yalanladı.

Müdürlük, söz konusu iddialara ilişkin yazılı bir açıklama yayınladı.

Sözcü Televizyonu'nun iddiasına göre Ankara Etlik Şehir Hastanesi’ne getirilen bir kişi ile Bilkent Şehir Hastanesi'nde üç kişi Maymun Çiçeği hastalığı şüphesiyle karantinaya alındı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Ankara İl Sağlık Müdürlüğü, söz konusu iddiaların asılsız olduğunu açıkladı.

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ: "KARANTİNAYA ALINAN HASTAMIZ BULUNMAMAKTADIR"

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Maymun çiçeği (mpox) hastalığı şüphesi ile karantinaya alınan hastamız bulunmamaktadır" denildi.

Kurumdan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son günlerde çeşitli medya organlarında Ankara'da maymun çiçeği hastalığından şüphelenilerek karantinaya alınan hastaların olduğu iddiaları üzerine kamuoyunu bilgilendirme gereği doğmuştur.
Ankara'daki hiçbir sağlık tesisimizde maymun çiçeği (mpox) hastalığı şüphesi ile karantinaya alınan hastamız bulunmamaktadır. Bu tür iddialar, gereksiz bir panik ortamı yaratmaya yönelik asılsız bilgilerdir. Maymun çiçeği hastalığı ile ilgili bilgilendirmeler, Sayın Sağlık Bakanımız Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ve Bakanlığımızın ilgili birimleri tarafından şeffaf bir şekilde ve sıklıkla yapılmakta olup, halkımızın doğru bilgilere ulaşması amacıyla gereken tüm adımlar atılmaktadır.
Vatandaşlarımızın, resmi açıklamaları dikkate alarak bu tür söylentilere itibar etmemeleri önem arz etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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