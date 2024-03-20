Ankara, İzmir ve Hatay’daki anketlerdeki son durum ne?

31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimler öncesi siyasi partilerin seçim çalışmaları devam ederken kamuoyu araştırma şirketlerinin saha çalışmaları da hızlandı. Özellikle CHP'li başkanlar tarafından yönetilen Ankara, İzmir ve Hatay, muhalefet kanadında yaşanan tartışmalar nedeniyle İstanbul'un ardından sandık sonuçları en merak edilen illerin başında yer alıyorlar.





Gerçek Gündem'den Miray Tamer'in haberine göre, üç ildeki son araştırma sonuçlarını açıklayan MAK Danışmanlık Başkanı Mehmet Ali Kulat, Ankara'da Mansur Yavaş'ın açık ara kazandığını, Hatay'da Lütfü Savaş'ın kazandığını ve İzmir'de 'küskün' seçmenin tavrını aktardı.









'MANSUR YAVAŞ İÇİN ŞU SAAT İTİBARİYLE BİTMİŞ BİR SEÇİM'





Kulat, ellerindeki verilerden yola çıkarak Yavaş'ın bu seçimi rahat alacağı görüşünü dile getirdi. Son yayınladıkları ankette AKP'li rakibi Turgut Altınok ile arasında yaklaşık 6 puan fark olduğunu hatırlatan Kulat, şöyle devam etti:





"Hatta kararsızlar matematiksel olarak dağıtıldığında fark 8'lere çıkıyor. Bu fark artabilir, azalmasını gerektiren bir şey görünmüyor. Bu seçim Mansur Yavaş tarafından, -en azından yılların deneyimi üzerinden söylüyorum- şu saat itibariyle bitmiş bir seçimdir. Ama fark biraz daha mı açılır, böyle mi kalır, yoksa çok küçük bir daralma mı olur, onu göreceğiz ama çok sıra dışı bir gelişme olmadıkça bu seçim kazanılır."





İLÇELERDE YAVAŞ FARKI





CHP'nin Ankara'nın ilçelerinde de oylarını artırdığını söyleyen Kulat, Mansur Yavaş'ın 'referansına' dikkat çekerek şunları söyledi:





"Şöyle bir durum söz konusu, bütün ilçelerde yapmış olduğumuz çalışmalarda Cumhuriyet Halk Partisi'nin parti kimliğinden öte Mansur Yavaş referansından dolayı genel bir oy artışı görüyoruz. Tek istisna belki Çankaya olabilir. Oy oranı zaten çok yüksek olduğu için Çankaya'da ya aynı kalır ya çok küçük bir düşüş olabilir. Onun dışında Mansur Yavaş'ın referans olduğu her yerde oy artışı görüyoruz.





Mesela Gölbaşı… Kazanır kazanmaz bilemiyorum ama son araştırmaya bakmak lazım. Aynı şekilde Keçiören'de, Mamak'ta bir oy artışı olabileceğini söyleyebiliriz Cumhuriyet Halk Partisi'nin adaylarının."





HATAY'DA LÜTFÜ SAVAŞ AVANTAJLI





Hatay'da ise durum, 6 Şubat 2023'te kentte büyük yıkıma yol açan deprem felaketi sonrası tartışmalı bir hale geldi. Ortaya çıkan tablonun sorumlularından biri olarak görülen CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, git-gelli bir sürecin ardından tepkilere rağmen ana muhalefet tarafından yeniden aday gösterildi.





AKP ve MHP Mehmet Öntürk ismi üzerinde anlaşırken, Türkiye İşçi Partisi (TİP) de Savaş'a tepkili seçmenin çaresiz kalmaması adına o dönem kentin sesini duyurma çabasıyla öne çıkan eski futbolcu Gökhan Zan'ı yarışa sürdü. Ancak parti, Zan'ın isminin kimi siyasi pazarlık iddialarına karışması nedeniyle adayından desteğini çektiğini açıkladı.





'BU SEÇİMİN KENDİNE AİT BİR RUHU VAR'





Kulat, bu yeni durumun Savaş için büyük bir avantaj oluşturacağı yorumunu yaptı:





"İlk yaptığımız ankette, 'Lütfü Savaş seçimi kaybeder' diye bakıldığı yerde, daha Gökhan Zan varken bile seçimi kazanıyor görünüyordu. Kanaatimce Lütfü Savaş için büyük bir avantaj oluşmuştur. TİP’in orada seçim kazanması çok kolay değildi, onu söylemek lazım. Şüphesiz oyunu artıracaktı bu olay olmasaydı, ciddi bir oy olabilirdi. Ama yarış CHP ve AK Parti arasında geçerdi. Gökhan Bey’in alabileceği oy yüzde 20 bandının üzerine çıkmış olsaydı aradan AK Parti çıkabilirdi, Lütfü Savaş kaybedebilirdi.





Şunu da söylemek isterim, o bölge bir deprem bölgesi. Süreç içerisinde çok fazla değişken var. İlçe adaylarıyla beraber değerlendirmeden bunu söylüyoruz. Mardin'deydim. Mesela orada DEM Parti'nin büyük fark atarak kazanması gerekir normal şartlarda. Ama mesela şu an AK Parti adayı - eski Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin neredeyse yakalamış durumda. Çok yakın. Yani bu seçimin kendine ait bir ruhu var diyebiliriz."





KIRGIN SEÇMEN İZMİR’DE CHP OYLARINI NASIL ETKİLER?





İzmir'de ise uzunca bir süre mevcut büyükşehir belediye başkanı Tunç Soyer’in yeniden aday gösterilmemesi tartışıldı. Mehmet Ali Kulat, İzmir’de ana muhalefetin 'parti aidiyeti' konusunda bariz bir üstünlüğü bulunduğunu, 'kırgın ve kızgın' seçmenin oylarda birkaç puan düşüşe yol açmasını beklediğini, ancak CHP adayının seçimi yine de rahat kazanacağını söyledi:





"Biz geçmiş yıllarda İzmir çalışmaları yaptığımızda Cumhuriyet Halk Partisi'nin adaylarına oy veren seçmene 'Niçin oy veriyorsunuz?' diye sorduğumuzda 'Cumhuriyetin kazanımlarını kaybetmemek gerekçesiyle' yanıtını veren bir seçmen kitlesi var ve çok yüksek oranda. Halen devam eden bir gerekçe olduğu için CHP adayının seçimi rahat kazanacağını düşünüyorum.





Ancak bu 'rahat kazanma' Tunç Soyer dönemindeki gibi mi olur oran olarak? Biraz daha aşağı düşmesini bekliyorum doğrusu. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içinde kırgın ve kızgın seçmeni var, o birkaç puan aşağı çekebilir. Bir de AK Parti adayı Hamza Dağ'ın performansının daha iyi olduğu genel anlamda görülüyor ve söyleniyor. Hamza Dağ'ın oyunda bir artış olması muhtemel. Ama o artışın da çok sıra dışı bir artış olmasını beklemiyorum."