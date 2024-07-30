Ankara koridorlarında bu plan konuşuluyor: 20 vekil Meclis'te yeni grup kuracak

Serbestiyet'ten Hilal Köylü'nün haberine göre, “merkez sağda yeni grup” hamlesinin arkasında Demokrat Partili Cemal Enginyurt ve Salih Uzun var.





'Merkez sağ'a yakın çok sayıda vekilin böyle bir arayışta olduğunu belirleyen iki isim, merkez sağ kökenli siyasetçileri bir çatı altında toplamak istiyor. İlk hedef; Meclis'te yeni bir grup kurulmasına yetecek olan 20 milletvekilini bir araya getirmek. Enginyurt, İYİ Parti’den istifa ederek bağımsız kalan milletvekillerinin yanısıra CHP’de özellikle “Kemal Kılıçdaroğlu ekibi” olarak bilinen isimlerin yeni gruba destek vermesinin kaçınılmaz olduğunu söylüyor.





Ankara koridorlarında 20 vekilin Meclis'te yeni grup kurmak için harekete geçeceği iddiası konuşuluyor. Kulislerden sızan bilgiye göre merkez sağa yakın parti ve vekillerin Meclis’te yeni grup kuracak.Gelecek ve Saadet Partili vekillerin oluşturduğu Saadet grubunun dağılmasının “an meselesi” olduğunun konuşulduğu Meclis kulislerinde dikkatler Gelecek Partisiİstanbul Milletvekili Selim Temurci’nin üzerinde.Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşen Temurci; Erdoğan’la diyaloğunu “Aramızda abi-kardeş hukuku var” diye tanımlamıştı.İYİ Parti’den ayrılan kimi isimlerin de 14 Ağustos’ta AKP'ye katılması bekleniyor.