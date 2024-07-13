Samanyolu Haber /Gündem / Ankara koridorlarında iki bakanın adı dolaşıyor... Görevden alınabilirler! /13 Temmuz 2024 08:49

Ankara koridorlarında iki bakanın adı dolaşıyor... Görevden alınabilirler!

Gazeteci İsmail Saymaz, iki bakanla ilgili aldığı duyumları aktardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ömer Bolat ve Abdulkadir Uraloğlu'nu görevden alabileceğini söyledi.

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Gazeteci İsmail Saymaz, canlı yayında siyaset gündemine ilişkin değerlendirmeler yaparak yeni kulis bilgilerini paylaştı. Saymaz, kabine değişimlerini değerlendirirken iki bakanı daha işaret ederek değişim olabileceğini vurguladı.

İsmail Saymaz açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Bugünden yarına bir bakan değişikliği bekleniyor diyemem. Bugün görüştüğüm AKP kaynaklarım. Cumhurbaşkanının bir hafta arayla bir bakan daha değiştirmeyeceğini söylediler. Tabii bu değişmeyeceği anlamına gelmez. Fakat Özellikle Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile ilgili çok fazla 'istifa edecek, görevden ayrılmak istiyor' duyumları alıyorum. Ömer Bolat durumu Yeni Şafak tarafından yalanlanıyor. Ömer Bolat'ın ayrılma ihtimallerine çok tepkisel yaklaşıyor. Hatta bugün bir yetkili ile görüştüğümde Ticaret Bakanı danışmanının az evvel yanında olduğunu ve böyle gelişme olmadığını da aktardı. En çok duyduğum isim Ömer Bolat. Onunda gerekçesinin 'sağlık sorunları' olduğu söyleniyor.

'BU İŞ ÖMER BOLAT'LA BAŞLAR...'

Diğer duyduğum isim ise Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun görevden alınacağı yönünde. Abdulkadir Bey'in yakın çevresine bunu sorduğumda ise bu bilgi yalanlanıyor. Hatta onlar 'önümüzdeki hafta bakanlar kurumu programı hazırlıyoruz nasıl böyle bir şey olabilir?" diyorlar. Ben de düşünmeden edemiyorum. Galiba Abdulkadir Bey'in parti içinde ayağını kaydırmak isteyenler var. Başka hiçbir bakan için bunları işitmedim. Ama ben bu iki isim hakkında çok kulis döndüğünü söyleyebilirim. Bu görevden alınacakları anlamın gelmeyebilir ama bu onların AKP etrafındaki çeşitli çemberlerde onlara dair bir durum olduğu anlamına gelir.

Eğer bir bakanla ilgili bir tasarruf yapılacaksa ben bu işin Ömer Bolat'la başlayıp Abdulkadir Uraloğlu ile devam edeceğini düşünüyorum."
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