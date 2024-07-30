Kılıçdaroğlu geri mi dönüyor? Kılıçdaroğlu çevresi hareketlendi! Toplantılar başladı

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayı olarak girdiği seçimlerde istediği başarıyı yakalayamamış ve süreç Özgür Özel'in CHP'nin yeni genel başkan olmasıyla sonuçlanmıştı. CHP'de başlayan bu yeni dönem sonrası Kılıçdaroğlu'nun sıcak siyaseti uzaktan izlediği ve siyaset arenasına yeniden dönmek için hazırlandığı kulisleri Ankara'nın ana gündem maddelerinden biri olmuştu.





Kılıçdaroğlu'nun yapacağı iddia edilen hamlelerine ilişkin son değerlendirme ise Medyaradar yazarı Atilla Akar'dan geldi. Kılıçdaroğlu’nun tüzük kurultayı için hazırlandığı iddialarına yer veren Akar “CHP’de Kılıçdaroğlu’nun yakın çevresinden ve eski Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu’nun inisiyatifinde birtakım toplantılar tertipleniyor” diye öne sürdü.





Akar, “Bu çevrenin olaya yakıştırdığı tabirle ‘Özgür İrade, Güçlü Örgüt, Demokratik Tüzük Çalıştayı’ yapılıyor. Kılıçdaroğlu’nun ‘Cesurlar bir adım öne çıksın’ sözünden esinlenerek kendi sloganlaştırdıkları ‘öne çıkıyoruz’u motto olarak kullanıyorlar. Demek ki tüzük kurultayı artık baz alınacak” diye yazdı.