Samanyolu Haber /Politika / Ankara kulisleri ne söylüyor? İşte Erdoğan'ın 'İmralı' çıkışının perde arkası! /18 Ocak 2022 10:51

Ankara kulisleri ne söylüyor? İşte Erdoğan'ın 'İmralı' çıkışının perde arkası!

Cumhuriyet gazetesi yazarı Mustafa Balbay, Ankara kulislerinde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Edirne’deki, en büyük hesabı İmralı'dakine verecek" çıkışıyla ilgili olarak konuşulanları aktardı.

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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen hafta yaptığı AKP parti grubu konuşmasında, “Edirne’deki, en büyük hesabı İmralı'dakine verecek. Onların da kendi içlerinde ayrı bir hesaplaşmaları var. Ve bu hesaplaşmayı da yapacaklar” demişti.

Gazetemiz yazarı Mustafa Balbay, bugün kaleme aldığı "Edirne, İmralı, Ankara, Diyarbakır hesapları!" başlıklı yazısında, Erdoğan'ın bu çıkışının perde arkasını köşesine taşıdı.

Erdoğan için "Şahsım, bir yandan muhalefet partilerini terör örgütü ile işbirliği yapmakla suçluyor bir yandan da kendi tarifiyle terör örgütü ile adı bütünleşmiş olanlardan birini sanık, ötekini onun yargılayıcısı yerine koyuyor..." diyen Balbay, Ankara kulislerinde iktidarın HDP'yi "Cumhurbaşkanlığı’nda oyunu bize ver, milletvekilliğinde önünü açalım, istediğin kadar vekil çıkar!" planını kabul etmeye zorladığının konuşulduğunu aktardı.
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