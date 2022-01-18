Ankara kulisleri ne söylüyor? İşte Erdoğan'ın 'İmralı' çıkışının perde arkası!

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen hafta yaptığı AKP parti grubu konuşmasında, “Edirne’deki, en büyük hesabı İmralı'dakine verecek. Onların da kendi içlerinde ayrı bir hesaplaşmaları var. Ve bu hesaplaşmayı da yapacaklar” demişti.



Gazetemiz yazarı Mustafa Balbay, bugün kaleme aldığı "Edirne, İmralı, Ankara, Diyarbakır hesapları!" başlıklı yazısında, Erdoğan'ın bu çıkışının perde arkasını köşesine taşıdı.



Erdoğan için "Şahsım, bir yandan muhalefet partilerini terör örgütü ile işbirliği yapmakla suçluyor bir yandan da kendi tarifiyle terör örgütü ile adı bütünleşmiş olanlardan birini sanık, ötekini onun yargılayıcısı yerine koyuyor..." diyen Balbay, Ankara kulislerinde iktidarın HDP'yi "Cumhurbaşkanlığı’nda oyunu bize ver, milletvekilliğinde önünü açalım, istediğin kadar vekil çıkar!" planını kabul etmeye zorladığının konuşulduğunu aktardı.