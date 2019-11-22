Ankara kulisleri sallanıyor

MAK Araştırma’nın sahibi Mehmet Ali Kulat, gündemdeki erken seçim tartışmalarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.Bizim TV’de Lale Özan Arslan‘ın programına konuk olan Kulat, 2020’nin Kasım ayında bir seçim olacağını söyledi.







Erken seçim iddialarıyla ilgili konuşan Kulat, erken seçimin Cumhurbaşkanı tarafından istenmesi gerektiğini belirterek, ”Ankara’da havalar son derece soğumaya başladı. Siyasette ise ortam ısınmaya başladı. Zaten bu durum beklediğimiz bir durumdu. Ankara kulislerinde 2020 Kasım’ı için erken seçim konuşuluyor" ifadelerini kullandı.





AKP SAHAYA İNDİ





"Bu konuşmanın matematiksel karşılığını bulabilmek için Cumhur İttifakı’nın bu konuda adım atması gerekiyor" diyen Kulat, "Matematiksel Meclis verileri bunun Cumhurbaşkanı’nın istemesi gerektiğini söylüyor. AK Parti’nin bir sahanın nabzını dinlediği ve bundan sonra karar vereceğini söylüyor” dedi.





2020’nin Kasım ayında bir seçim olacağını söyleyen Kulat, erken seçimin Cumhurbaşkanı tarafından istenmesi halinde erken seçimin olabileceğini söyledi.