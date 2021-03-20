Ankara Kulislerinde çok konuşulan iddia : İYİ Parti kapatılacak mı?

Korkusuz gazetesi yazarı Ahmet Takan, bugünkü yazısında gündeme düşecek ifadeler kullandı. AK Parti ve MHP 'nin, İYİ Parti'yi yanına çekebilmek için her yolu deneyeceğini yazan Ahmet Takan, İYİ Parti'ye de kapatma davası açılabileceğini yazdı.





AHMET TAKAN: İYİ PARTİ İÇİN KAPATMA DAVASI

Ahmet Takan, " Meral Akşener’i ikna etmek için her yolu denerler. Olmaz ise İYİ Parti TBMM grubunu dağıtmak için faaliyetler sürer. Kongre sonrası yaşanan tartışmalarda bunu test ettiler. 18 milletvekili muhalifti 2’si ayrıldı. Surdaki gedikten çalışmaya devam ederler…Olmadı mı?.. Bu iş taa İYİ Parti içinde bir kapatma davasına kadar gidebilir" ifadelerini kullandı.





İşte, Ahmet Takan'ın dikkat çeken o yazısı;





İYİ Parti için kış yaklaşıyor!..





Aranan işaret henüz görünmüş değil!..





MHP büyük kongresinden, bizzat Devlet Bahçeli’nin ağzından “Erken seçim için bir işaret fişeği görebilir miyiz?” diye bakılıyordu… Olmadı… Bahçeli “Seçim 2023’te”yi tekrarladı… Ancak, Ankara’nın siyasi kulislerinde, bitmek tükenmeyen erken seçim tarihi atışlarının yine de önüne geçilemedi… Neden?.. Nedeni; HDP’ye açılan kapatma davası ve saray iktidarının HDP’li milletvekillerine yönelik atakları… Bu yılın ağustos ayında erken seçim bekleyenler var… 2022 Mart, 2022 Haziran diyenler var… Var da var!..





Sarayın son HDP hamlelerine farklı bir bakış açısı getirmeye çalışalım;





-HDP’yi iyice terörize ederler. Seçmenini CHP’nin kucağına iterler





-CHP’yi iyice açık ederler. Kürt Alevi propagandasını tuttururlar.





-Yüzde 65’lik sağ Sünni Türk seçmenini konsolide etmeye uğraşırlar.





Bu hesaplar, İYİ Parti’yi denklem dışında tutmadan olur mu?.. Asla olamaz!..





-Mevcut göstergeler yüzünden, Cumhurbaşkanının 40 artı 1 ile seçilmesinden ve bu konuda anayasa değişikliği yapılmasından başka AKP’nin ve küçük ortaklarının şansı kalmadı. Koltuk riske atılamaz!..





-Meral Akşener’i ikna etmek için her yolu denerler. Olmaz ise İYİ Parti TBMM grubunu dağıtmak için faaliyetler sürer. Kongre sonrası yaşanan tartışmalarda bunu test ettiler. 18 milletvekili muhalifti 2’si ayrıldı. Surdaki gedikten çalışmaya devam ederler…





Olmadı mı?..





Bu iş taa İYİ Parti içinde bir kapatma davasına kadar gidebilir;





-Uzun zamandır altyapısını hazırladıkları dosyaları raflardan indiriverirler…





Ancak hesaplayamadıkları ve sonucunu kimsenin tahmin edemeyeceği bir şey var; İYİ Parti lideri Meral Akşener, bir süredir ezber bozan çıkışlar yapıyor, tekmeye kafa atıyor!.. Ya bu oyunları bozarsa…