Samanyolu Haber /Gündem / Ankara kulislerinde yeni iddia : Naci Ağbal Maliye Bakanı mı olacak? /20 Mart 2021 16:26

Ankara kulislerinde yeni iddia : Naci Ağbal Maliye Bakanı mı olacak?

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın görevden alınması Başkent gündemine bomba gibi düştü. Kulislerde, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bölüneceği ve Ağbal'ın Maliye Bakanı olarak atanacağı konuşuluyor.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, lideri olduğu Adalet ve Kalkınma Partisi 24 Mart 2021 tarihinde 7. Olağan Büyük Kongre’sini gerçekleştirecek.

Kongre öncesinde kabinede değişiklik bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk kabinesinde ağırlıklı olarak siyaset dışı isimler görevlendirilmişti. Yeni kabinede ise AKP yönetiminden ve Meclis’ten bazı isimlerin yer alacağı konuşuluyor.

Ankara kulislerinde son bir haftadır dolaşan listelerde adeta ‘bakan toto’ oynanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu hafta sonu kabine değişikliğine son şeklini vereceği belirtilirken görevden alınacak bakanlara partisinin en üst yönetim organı Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’na getireceği ifade ediliyor.

DÖRT BAKANLIK BÖLÜNECEK İDDİASI 

Yeni kabinede bakanlık sayısının artacağı beklentisi bir hayli yüksek. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çalışma, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın bölünebileceği kaydediliyor.

İkiye ayrılması beklenen bir diğer kurum ise Hazine ve Maliye Bakanlığı…

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal’ın bugün Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla görevden alınıp yerine AKP eski milletvekili Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu’nun getirilmesi siyaset kulislerinden Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bölüneceği iddiasını güçlendirdi.

Kaynaklar, Lütfi Elvan’ın Hazine Bakanı olarak görevine devam edeceği, Merkez Bankası’ndan ayrılan Naci Ağbal’ın Maliye Bakanı olarak atanacağını öne sürüyor.
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