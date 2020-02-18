Samanyolu Haber /Gündem / Ankara kulislerini hareketlendirecek iddia: AKP’de "yeni parti" istifaları yolda /18 Şubat 2020 13:02

Ankara kulislerini hareketlendirecek iddia: AKP’de "yeni parti" istifaları yolda

Eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın siyaset sahnesinde yerini almaya hazırlanan partisi için geri sayım sürerken, Ankara'da politika kulislerini hareketlendiren iddialar da peş peşe geliyor. Babacan'a yakın kaynaklar en geç mart başında partinin kuruluş dilekçesinin verileceğini ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nden (AKP) istifa eden bazı isimlerin partiye katılacağını belirtti.

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Adalet ve Kalkınma Partisi'nden (AKP) istifa eden ve parti kurma çalışmalarının sonuna yaklaşan Ali Babacan, 2019 yılı kasım ayında yaptığı açıklamada, yeni partinin merkez tüzel kişiliğini 2019 yılı sonuna kadar kurmayı arzu ettiklerini, akabinde teşkilatlanma safhasına geçileceğini söylemişti.

Uluslararası haber ajansı Reuters’a bilgi veren konuya yakın iki kaynaktan biri, “Planlanan takvim biraz sarktı, fakat sorun olduğundan değil. Her şey fazla detaylı ele alındığından. Çalışmalar neredeyse tamamlandı. Artık tanıtım hazırlıklarına başlandı. Kurucular kurulu hemen hemen hazır. Son rötuşlar kaldı.” dedi.

AKP'DEN İSTİFA EDEN İSİMLER BABACAN'IN PARTİSİNE GEÇECEK

Babacan’ın genel başkan olacağını kaydeden diğer kaynak ise, “Günler içinde parti kuruluşuna dair dilekçe İçişleri Başkanlığı’na verilir. En fazla mart ayının başı olur.” ifadelerini kullandı.
 
Aynı kaynak, AKP’den istifa eden bazı isimlerin partide olacağını, ancak birçok yeni yüzün siyasete katılacağını belirtti.

Karar gazetesine mülakat veren 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de Babacan’ı desteklediğini ifade etti.
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