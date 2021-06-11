Ankara kulislerini karıştıran iddia: Sedat Peker AKP'den ne istedi?

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker ve AKP arasında görüşmelerin başladığı, bu görüşmelerin sonunda Peker'in Erdoğan'dan sadece Süleyman Soylu'yu görevden almasını istediği iddia edildi.





Günboyu'nun kulislere dayandırdığı haber şöyle:





Dün TBMM'de AKP grubu vardı.





Kulislerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine revizyonunu Meclis’in tatile girmesinden sonra yapacağı konuşuluyordu.





Çünkü bazı olayların soğuması Erdoğan’ın 14 Haziran günü NATO zirvesindeki ABD Başkanı Biden görüşmesinin sonuçları da kabine revizyonuna damgasını vuracak.





SEDAT PEKER İLE GÖRÜŞMELERE BAŞLANILDIĞI KONUŞULUYOR

TBMM kulislerinde 14 Hazirana kadar Sedat Peker 'in konuşmaması yönünde görüşmeler yapıldığı iddiaları konuşuluyordu.





Peker’e 14 Haziranda yapılacak görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı zor duruma sokacak durumların olmaması yönünde ikna çalışmaları devam ediyor.





Erdoğan ve ABD Başkanı Biden görüşmesi hem AKP’nin geleceğini hem de kabine revizyonunu etkileyecek.





Peker'in tek isteği Süleyman Soylu’nun görevden alınması.