Samanyolu Haber /Politika / Ankara kulislerini sallayan iddia: Özgür Özel'den sürpriz hamle! /02 Mayıs 2025 18:44

Ankara kulislerini sallayan iddia: Özgür Özel'den sürpriz hamle!

CHP, erken seçim ve Ekrem İmamoğlu’na özgürlük talebiyle saha çalışmalarını sürdürüyor. Geçen hafta itibarıyla 50 bin 521 mahalle temsilcisinin ataması tamamlandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in erken seçim hedefi doğrultusunda hazırladığı ‘sürpriz hamle’ planı ise Ankara kulislerinde konuşulmaya başlandı...

SHABER3.COM

Halk TV’de yayınlanan Yeni Bir Sabah programında konuşan İsmail Küçükkaya, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’le gerçekleştirdiği röportajın ardından dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Küçükkaya, üç hafta önce Ankara’da Özel ile gerçekleştirdiği yayının ardından, Özel’in davetiyle makam odasında yaptıkları özel sohbeti aktardı.

Küçükkaya, görüşmede Özel’in kendisine şu sözleri söylediğini belirtti:

-Erken seçim için var gücümle çalışacağım. Anayasayı gösterdi bana.

-‘Bütün yetkimi kullanacağım’ dedi ve ‘Göreceksiniz, dayanamayacaklar. 2025, bilemedin 2026’da seçim olacak.

Küçükkaya, Özel’in erken seçime direnişe karşı “sürpriz hamleler” planladığını da dile getirdi.

Bu kapsamda, CHP’nin dikkat çeken bir strateji üzerinde çalıştığını aktardı.

Saraya yakın kalemlerden Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi’nin yazısından aktarılan bilgilere göre, CHP Meclis’te şu anda boş bulunan 7 milletvekilliğine ek olarak, 23 milletvekilinin daha istifasını sağlayarak toplam sayıyı 30’a çıkarmayı hedefliyor. Anayasa’ya göre, 600 sandalyeli Meclis’te yüzde 5’lik boşluk oluşması durumunda ara seçim zorunlu hale geliyor.

Ancak Küçükkaya, bu hamlenin iktidar cephesindeki yansımasına da dikkat çekti:

-Selvi diyor ki: Bu planın uygulamaya geçmesi için anayasal bazı gereklilikler var.

-İstifa eden milletvekillerinin istifasının kabul edilmesi gerekiyor. Yani iktidar bu istifaları kabul etmeyebilir. Ama kabul etmezse de daha zor durumda kalabilir.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ankara kulislerini sallayan iddia: Özgür Özel'den sürpriz... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:14:47