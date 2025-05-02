Ankara kulislerini sallayan iddia: Özgür Özel'den sürpriz hamle!

Halk TV’de yayınlanan Yeni Bir Sabah programında konuşan İsmail Küçükkaya, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’le gerçekleştirdiği röportajın ardından dikkat çeken bir açıklamada bulundu.



Küçükkaya, üç hafta önce Ankara’da Özel ile gerçekleştirdiği yayının ardından, Özel’in davetiyle makam odasında yaptıkları özel sohbeti aktardı.



Küçükkaya, görüşmede Özel’in kendisine şu sözleri söylediğini belirtti:



-Erken seçim için var gücümle çalışacağım. Anayasayı gösterdi bana.



-‘Bütün yetkimi kullanacağım’ dedi ve ‘Göreceksiniz, dayanamayacaklar. 2025, bilemedin 2026’da seçim olacak.



Küçükkaya, Özel’in erken seçime direnişe karşı “sürpriz hamleler” planladığını da dile getirdi.



Bu kapsamda, CHP’nin dikkat çeken bir strateji üzerinde çalıştığını aktardı.



Saraya yakın kalemlerden Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi’nin yazısından aktarılan bilgilere göre, CHP Meclis’te şu anda boş bulunan 7 milletvekilliğine ek olarak, 23 milletvekilinin daha istifasını sağlayarak toplam sayıyı 30’a çıkarmayı hedefliyor. Anayasa’ya göre, 600 sandalyeli Meclis’te yüzde 5’lik boşluk oluşması durumunda ara seçim zorunlu hale geliyor.



Ancak Küçükkaya, bu hamlenin iktidar cephesindeki yansımasına da dikkat çekti:



-Selvi diyor ki: Bu planın uygulamaya geçmesi için anayasal bazı gereklilikler var.



-İstifa eden milletvekillerinin istifasının kabul edilmesi gerekiyor. Yani iktidar bu istifaları kabul etmeyebilir. Ama kabul etmezse de daha zor durumda kalabilir.