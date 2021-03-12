Ankara merkezli 10 ilde operasyon: 11 gözaltı

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, görev yaptıkları kentlerde sabit hatlar üzerinden iletişim sağladıkları ve haklarında cemaat mensubu olduklarına dair ifadeler bulunduğu ileri sürülen 6’sı muvazzaf, 2’si emekli, 3’ü de ihraç edilmiş astsubay rütbesindeki 11 askeri personel ile 5 sivil için Ankara merkezli 10 ilde operasyon düzenlendi.
11 kişi Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınırken diğer 5 kişi adreslerinde bulunamadı.