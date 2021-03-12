Samanyolu Haber /Gündem / Ankara merkezli 10 ilde operasyon: 11 gözaltı /12 Mart 2021 10:56

Ankara merkezli 10 ilde operasyon: 11 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hizmet Hareketi ile irtibatlı olduklarını iddia ettiği Hava Kuvvetleri’nde görevli muvazzaf askerlerin de aralarında olduğu 16 kişinin gözaltına alınması için talimat verdi.

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Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, görev yaptıkları kentlerde sabit hatlar üzerinden iletişim sağladıkları ve haklarında cemaat mensubu olduklarına dair ifadeler bulunduğu ileri sürülen 6’sı muvazzaf, 2’si emekli, 3’ü de ihraç edilmiş astsubay rütbesindeki 11 askeri personel ile 5 sivil için Ankara merkezli 10 ilde operasyon düzenlendi.

11 kişi Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınırken diğer 5 kişi adreslerinde bulunamadı.

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