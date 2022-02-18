Samanyolu Haber /Gündem / Ankara merkezli 45 ilde KHK ile ihraç edilenlere operasyon: 114 gözaltı /18 Şubat 2022 11:34

Ankara merkezli 45 ilde KHK ile ihraç edilenlere operasyon: 114 gözaltı

KHK ile ihraç edilen kamu çalışanlarına Ankara merkezli 45 ilde operasyon düzenledi. 114 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

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Milli İstihbarat Teşkilatı, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM ile SİBER Daire Başkanlıklarının hazırladığı listeler doğrultusunda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Hizmet Hareketi’ne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 45 ilde 114 kişi için gözaltı kararı verildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı’nda Gülen Hareketi’ne yönelik hazırlanan listeler doğrultusunda 80’i daha önce ihraç edilmiş 88 kamu görevlisi, 26’sı özel sektör çalışan toplam 114 kişi hakkında iki ayrı soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Ankara merkezli 45 ilde adı listede yer alan kişilerin gözaltına alınması için çalışmalar sürüyor.
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