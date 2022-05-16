Ankara merkezli ByLock operasyonunda 11 kişiye gözaltı

Hizmet Hareketi’ne üye olma iddiasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 6 ilde yürütülen soruşturmada, sınavlara birlikte çalıştıkları öne sürülen 11 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.







Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Ankara’da ByLock programını kullandıkları öne sürülen kişilere yönelik soruşturma başlatıldı. 11 kişi hakkında 6 ilde gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilenlerin aralarında halen kamu görevlisi olanların da bulunduğu öğrenildi.





AİHM KARARINA RAĞMEN OPERASYON





Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi(AİHM), Tekin Akgün’ün başvurusu üzerine Bylock’un tek başına tutuklamaya yeterli delil olmadığına hükmetti. AİHM kararında “Şifreli iletişim uygulamasını indirmek ve kullanmak tek başına suç oluşturmaz” denildi. AİHM’nin tartışmalı ilan ettiği ByLock’la Ankara ve İstanbul’da soruşturma ve operasyonların sürmesi dikkat çekiyor.