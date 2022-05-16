Samanyolu Haber /Gündem / Ankara merkezli ByLock operasyonunda 11 kişiye gözaltı /16 Mayıs 2022 15:06

Ankara merkezli ByLock operasyonunda 11 kişiye gözaltı

AİHM’nin ByLock’un tutuklamaya yeterli delil olmadığı kararına rağmen Ankara’da program kullandıkları iddiasıyla 11 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

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Hizmet Hareketi’ne üye olma iddiasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 6 ilde yürütülen soruşturmada, sınavlara birlikte çalıştıkları öne sürülen 11 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Ankara’da ByLock programını kullandıkları öne sürülen kişilere yönelik soruşturma başlatıldı. 11 kişi hakkında 6 ilde gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilenlerin aralarında halen kamu görevlisi olanların da bulunduğu öğrenildi.

AİHM KARARINA RAĞMEN OPERASYON
 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi(AİHM), Tekin Akgün’ün başvurusu üzerine Bylock’un tek başına tutuklamaya yeterli delil olmadığına hükmetti. AİHM kararında “Şifreli iletişim uygulamasını indirmek ve kullanmak tek başına suç oluşturmaz” denildi. AİHM’nin tartışmalı ilan ettiği ByLock’la Ankara ve İstanbul’da soruşturma ve operasyonların sürmesi dikkat çekiyor.
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