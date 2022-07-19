Ankara Merkezli cadı avı: 34 kamu çalışanına gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bir kısmı KHK Mağduru kamu çalışanlarına yönelik yapılan soruşturmada 22 kişi ile ilgili gözaltı kararı verdi .









Tanık beyanları ,telefon kayıtları ve Bylock yazışmaları gibi çeşitli bahaneler gerekçe gösterilen karar ile 13'ü görevde, 1'i emekli, 8'i ihraç olmak üzere toplam 22 kişi için Ankara merkezli 6 ildeçalışma başlatıldı .





Yine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı başka bir soruşturmada 12 eski emniyet mensubu hakkında Ankara merkezli 8 ilde gözaltı kararı verildi.