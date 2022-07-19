Samanyolu Haber /Gündem / Ankara Merkezli cadı avı: 34 kamu çalışanına gözaltı kararı /19 Temmuz 2022 09:12

Ankara Merkezli cadı avı: 34 kamu çalışanına gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, kamu çalışanı 22 kişi ile 12 emniyet mensubu olmak üzere toplam 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bir kısmı KHK Mağduru kamu çalışanlarına yönelik yapılan soruşturmada 22 kişi ile ilgili gözaltı kararı verdi .


Tanık beyanları ,telefon kayıtları ve Bylock yazışmaları gibi çeşitli bahaneler gerekçe gösterilen karar ile  13'ü görevde, 1'i emekli, 8'i ihraç olmak üzere toplam 22 kişi için  Ankara merkezli 6 ildeçalışma başlatıldı .

Yine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı başka bir soruşturmada  12 eski emniyet mensubu hakkında  Ankara merkezli 8 ilde gözaltı kararı verildi.
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