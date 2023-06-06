Samanyolu Haber /Gündem / Ankara merkezli iki ayrı soruşturmada 30 gözaltı kararı /06 Haziran 2023 10:02

Ankara merkezli iki ayrı soruşturmada 30 gözaltı kararı

Cadı avı operasyonları kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 2 ayrı soruşturmada 30 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

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Hukuksuz operasyonlarıyla bilinen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Hizmet Hareketi  ile irtibatlı oldukları iddiasıyla başlattığı 2 ayrı soruşturmada 30 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamaya göre, hakim-savcı sınavlarına birlikte hazırlandığı ileri sürülen 21 kişi hakkında gözaltı talimatı verdi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince hakkında gözaltı kararı verilen 21 kişi için Ankara merkezli 10 ilde operasyon başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen bir başka soruşturma kapsamında ise kapatılan Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Güvenlik Bilimleri Fakültesi ile Polis Kolejinden ilişiği kesilen, haklarında “aleyhte ifade ve teşhisler” bulunan 4’ü avukat 9 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

9 kişinin gözaltına alınması için Ankara merkezli 5 ilde İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon düzenlendi.

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