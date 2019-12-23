Samanyolu Haber /Gündem / Ankara-Moskova hattında neler oluyor? /23 Aralık 2019 21:24

Ankara-Moskova hattında neler oluyor?

Ankara ile Moskova, Libya'da iç savaşın farklı tarafları yanında yer alırken, Rus medyasında da hayli tartışmalı Türkiye haberleri dikkat çekiyor.O haberlerden, İzvestia Gazetesi'nde yayımlananlardan birinde, 'Rusya'nın aradığı üç teröristin Türkiye'de bulunduğu' iddiası ortaya atılıyor.

SHABER3.COM

Moskova merkezli gazeteci Kerim Has, Rus İzvestia'nın gündeme getirdiği iddiaların bir kısmını sosyal medya hesabından paylaştı.

Has şu paylaşımları yaptı:

"Rusya’nın etkili gazetelerinden İzvestia’nın haberinin başlığı: “İzvestia Gazetecileri Rusya’nın Aradığı Teröristleri Türkiye’de Buldu” Haberin içeriği (röportajların gösterildiği video da var) ise başlıktan daha ilginç.

Moskova’nın Rusya, Afganistan ve Suriye’deki birçok terör saldırısı suçlamasıyla aradığı 3 ismi Rus gazeteciler Eskişehir’in Osmaniye köyünde bulmuş ve bu kişilerle konuşmuşlar.

Habere göre bu isimlerden ikisi (İlnur Zagidullin ve Rustem Kaşapov) uluslararası arananlar listesinde iken, biri (Rafael Mingaleyev) Rusya’nın federal düzeyde aradığı bir kişi.

Tataristan kökenli üç isimden Mingaleyev Osmaniye’de inşaatta çalışıyor, Zagidullin arıcılık ve hayvancılık ile meşgul. Kaşapov ise Zagidullin’in yakınında yaşıyormuş. Haber videosunda Türk istihbaratının IŞİD vs gruplarla halihazırdaki ilişkilerine dair ciddi suçlamalar da var.

İzvestia, haberin sonunda bir hatırlatma da yapmış: Rusya’nın 2002’den beri terör suçlamasıyla aradığı Çeçen asıllı Gürcistan vatandaşı Zelimhan Hangoşvili’nin 23 Ağustos’ta Berlin’de öldürüldüğü ve cinayetten dolayı Rusya vatandaşı Vadim Krasikov’un tutuklandığı notu düşülmüş.

Cinayet dolayısıyla Almanya 4 Aralık’ta 2 Rus diplomatı “istenmeyen kişi” ilan etmiş, 12’sinde Rusya 2 Alman diplomat için aynı kararı vermiş, Berlin-Moskova ilişkileri hafif gerilmişti. Rusya, Berlin’de öldürülen Hangoşvili’nin Moskova metrosu saldırısına katıldığını söylüyor."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ankara-Moskova hattında neler oluyor? Sonraki Haber >>

Binali Yıldırım'a yangın tüpü tavsiye etti!

Binali Yıldırım'a yangın tüpü tavsiye etti!

Kurtarma anları kamerada...

Kurtarma anları kamerada...

Pandaların oyun günü!

Pandaların oyun günü!

9 yıldır bıkmadılar, usanmadılar bazen başlık bile değiştirmediler

9 yıldır bıkmadılar, usanmadılar bazen başlık bile değiştirmediler

Abov, ablacağım birer tane alın!

Abov, ablacağım birer tane alın!

Binali Yıldırım'ın o görüntüleri...

Binali Yıldırım'ın o görüntüleri...

Sedat Peker ile Sinan Aygün kol kola!

Sedat Peker ile Sinan Aygün kol kola!

Protestoların ateşi körükleyen görüntü

Protestoların ateşi körükleyen görüntü

Güvenlik görevlilerinden ilginç çözüm

Güvenlik görevlilerinden ilginç çözüm

Dikkatsizlik ve hız felaket oldu

Dikkatsizlik ve hız felaket oldu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:56:27