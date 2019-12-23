Ankara-Moskova hattında neler oluyor?

Moskova merkezli gazeteci Kerim Has, Rus İzvestia'nın gündeme getirdiği iddiaların bir kısmını sosyal medya hesabından paylaştı.







Has şu paylaşımları yaptı:





"Rusya’nın etkili gazetelerinden İzvestia’nın haberinin başlığı: “İzvestia Gazetecileri Rusya’nın Aradığı Teröristleri Türkiye’de Buldu” Haberin içeriği (röportajların gösterildiği video da var) ise başlıktan daha ilginç.





Moskova’nın Rusya, Afganistan ve Suriye’deki birçok terör saldırısı suçlamasıyla aradığı 3 ismi Rus gazeteciler Eskişehir’in Osmaniye köyünde bulmuş ve bu kişilerle konuşmuşlar.





Habere göre bu isimlerden ikisi (İlnur Zagidullin ve Rustem Kaşapov) uluslararası arananlar listesinde iken, biri (Rafael Mingaleyev) Rusya’nın federal düzeyde aradığı bir kişi.





Tataristan kökenli üç isimden Mingaleyev Osmaniye’de inşaatta çalışıyor, Zagidullin arıcılık ve hayvancılık ile meşgul. Kaşapov ise Zagidullin’in yakınında yaşıyormuş. Haber videosunda Türk istihbaratının IŞİD vs gruplarla halihazırdaki ilişkilerine dair ciddi suçlamalar da var.





İzvestia, haberin sonunda bir hatırlatma da yapmış: Rusya’nın 2002’den beri terör suçlamasıyla aradığı Çeçen asıllı Gürcistan vatandaşı Zelimhan Hangoşvili’nin 23 Ağustos’ta Berlin’de öldürüldüğü ve cinayetten dolayı Rusya vatandaşı Vadim Krasikov’un tutuklandığı notu düşülmüş.





Cinayet dolayısıyla Almanya 4 Aralık’ta 2 Rus diplomatı “istenmeyen kişi” ilan etmiş, 12’sinde Rusya 2 Alman diplomat için aynı kararı vermiş, Berlin-Moskova ilişkileri hafif gerilmişti. Rusya, Berlin’de öldürülen Hangoşvili’nin Moskova metrosu saldırısına katıldığını söylüyor."