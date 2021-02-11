Samanyolu Haber /Gündem / Ankara’nın kulağı Washington’da... Ama arayan yok /11 Şubat 2021 16:44

Ankara’nın kulağı Washington’da... Ama arayan yok

Ankara'da Biden olmazsa en azından yeni ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın mevkidaşı Çavuşoğlu’nun telefonunu çaldırması beklentisi de var. Ancak henüz bir görüşme yok

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Ankara'da Erdoğan’ın Biden’la, Trump benzeri yakın kişisel ilişkiler kurması zaten beklenmiyor.  Türkiye'nin Washington'a yeni bir büyükelçi atamasına ve Ankara'dan bazı heyetler gönderilmesine karşın, henüz Türkiye ile ilgili Biden yönetiminde bir yumuşama yok.  

Biden'ın Rusya Lideri Putin ile Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın Çin ile temaslarına rağmen Türkiye'yi henüz aramadılar  

Ankara'da en azından ilişkiler iyi olmasa da  bir temas beklentisi var .  Biden, Erdoğan’ı ararsa  ne konuşurlarsa konuşsunlar iç kamuoyunda yandaşların 'Erdoğan Dünya Lideri' propagandası için iyi bir malzeme olur. Gelin görün ki ABD'nin yeni yönetimi henüz bir adım atmadı. 

Ankara'da Biden olmazsa en azından yeni ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın mevkidaşı Çavuşoğlu’nun telefonunu çaldırması beklentisi de var. Hatta Yandaş medyada dün böyle bir görüşme gerçekleşecek haberi yayılmıştı.  Ancak bu da boş çıktı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price'nin olağan basın toplantısında bu görüşme soruldu. Sözcü sadece ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun önümüzdeki günlerde görüşeceğini söylemekle yetindi  

Yani planlı bir şey yok, şimdilik Washington’dan Ankara'ya bir telefon yok. 

Oysa ABD'den Türkiye'ye yönelik açıklamalar devam ediyor. Aynı basın toplantısında Price, bir gazetecinin sorusu üzerine Ankara'nın S-400'lerin kullanılmamasına dair açıklamalarına da değindi ve Washington'ın tutumunun değişmeyeceğini vurguladı.

Yine ABD Dışişleri Bakanlığı, 3 yıldır tutuklu bulunan Osman Kavala'yla ilgili dün akşam açıklama yapmıştı
Öte yandan  ABD’de 54 senatör ABD Başkanı Joe Biden’a gönderdikleri mektupta, insan hakları sicilinini iyileştirmesi için Türkiye’ye baskı yapmasını istemişti 

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