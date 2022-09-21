Yılda yaklaşık 400 bin kişiye poliklinik, 25 bin kişiye ise yataklı tedavi hizmeti veren Ankara Onkoloji Hastanesi kapatılıyor. Hastanenin, Etlik Şehir Hastanesi için verilen hasta garantisi nedeniyle kapatılacağı iddia ediliyor.





Ülkenin her yerinden gelen kanser hastalarının tedavi edildiği yılda yaklaşık 400 bin kişiye poliklinik, 25 bin kişiye ise yataklı tedavi hizmeti veren Türkiye'nin en büyük onkoloji hastanesi olan Ankara Onkoloji Hastanesi kapatılıyor. Ankara Onkoloji Hastanesi'nin, Etlik Şehir Hastanesi için verilen hasta garantisi nedeniyle kapatılacağı iddia edildi.





Karar gazetesinin haberine göre; vatandaşlar Ankara Onkoloji Hastanesi'nin kapatılacak olmasından oldukça endişeli. Hastanenin yetiştirdiği uzmanlar ve verdiği hizmetin yanı sıra, hastaneye yürüme mesafesi uzaklığında özellikle şehir dışından gelen hastalar için Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) ve Yeni Mahalle Belediyesi'nin yaklaşık 300 kişiyi ağırlayabildiği konaklama merkezleri bulunuyor.





Yemek ve konaklamanın ücretsiz olduğu bu merkezlerde hastaların yanlarında refakatçılar de kalabiliyor. 29 Ekim'de açılması planlanan Etlik Şehir Hastanesi'nde bu imkanların olup olmayacağı henüz belli değil.





Hasta garantisi iddiası

Etlik Şehir Hastanesi için verilen hasta garantisi nedeniyle Ankara Onkoloji Hastanesi’nin yanında her biri eğitim ve araştırma hastanesi niteliğinde olan, Zübeyde Hanım Etlik Doğumevi, Dışkapı Yıldırım Beyazıt, Dr. Sami Ulus ve Ulucanlar Göz Hastanesi de kapatılmak istendiği öne sürüldü.