Ankara operasyonu piyasaları vurdu

Türkiye gündeminde siyasette yaşanan tansiyonun bir türlü düşmemesi piyasalarda risk algısını artırıyor. Piyasalar dün Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne açılan soruşturma ile yeniden tedirgin oldu.





Borsa düşerken dövizde yukarı yönlü baskı arttı. Ekonomistler sıcak para yükü fazla olan Türkiye’de negatif enerjinin giderek biriktiğini belirtti. Ekonomide istikrarı bekleyen piyasalarda dün yine siyasi kararlar ön plandaydı.





Cumhuriyet'te yer alan habere göre gözler Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) hakkında açılan davadayken sabah saatlerinde gelen Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne operasyon haberi de şaşkınlığa sebep oldu.





2021-2024 yılları arasında düzenlediği konserlere ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında yapılan operasyon borsanın yönünü eksiye çevirdi. Güne yüzde 0.91 düşüşle başlayan BİST100 endeksi 11.468 seviyesinden önceki kapanışın altına inerek 11.332 puana geriledi, düşüş, bankacılık endeksinde yoğunlaştı. Dün güne yüzde 0.2 yükselişle başlayan dolar/TL gün boyu yükselişini sürdürdü. Ekonomistler, belirsizliklerin devam ettiğini vurguladı.





İKTİDAR TANSİYONU DÜŞÜRMÜYOR

Ekonomist İris Cibre piyasaların çok ciddi tepki vermediğini belirtse de uyardı: “1 Ekim’de Meclis’in açılması ile beraber, siyasi risklerin tekrar kuvvetleneceği düşüncesi doğuyor. Dolayısıyla, arkada biriken bir negatif enerji var. Yüksek miktarda sıcak para ve faiz indirimlerinin başlaması ile enflasyonun hala aylık yüzde 2 üzerinde devamı, siyasi risklerle birleştiğinde döviz talebini güçlendirebilecek bir unsur. Risk yönetiminin önemli olduğu dönemlere giriyoruz. 90 milyar dolar sıcak para taşıyan ekonomi için çok fazla siyasi risk oluşuyor. Tam bitti derken yenisi çıkıyor. Bu sıcak paranın menkul kıymete girmesi teşvik edilmeliyken, risk azaltmaya teşvik ediliyor”





KÜÇÜK YATIRIMCIYA UYARI

Ekonomist Emre Şirin de piyasanın tamamen haber akışlarına bağlı ilerlemeye başladığını belirtti. Borsa düşüşlerden sonra tekrar yükselişe geçse de belirsizlik ortamının süreceğini vurgulayan Şirin küçük yatırımcıyı uyardı:





“Özellikle ekim sonuna kadar oynaklıklara şahit olabiliriz. Haber akışlarının etkisiyle zaman zaman düşüş, zaman zaman yükseliş yönlü hareketler olacaktır. Yükselişler büyük yatırımcı lehine olacak yani küçük yatırımcı kısa vadede en azından bir süre daha temkinli olmalı. Mutlaka borsa dışı varlığı da olmalı ki böyle sıkıntılı süreçleri yönetebilsin.”