Samanyolu Haber /Gündem / Ankara polis noktasına araç daldı /24 Mayıs 2020 22:29

Ankara polis noktasına araç daldı

Ankara'daki polis uygulama noktasına bir aracın daldığı ve meydana gelen kazada 6'sı polis 7 kişinin yaralandığı ifade edildi.

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Ankara Emniyet Müdürlüğü, saat 21.30 sıralarında İstanbul yolu Çiftlik Kavşağı uygulama noktasında alkollü bir sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybederek polisler tarafından kontrol edilen bir araca arkadan çarpması sonucunda 6 polisin ve 1 yurttaşın yaralandığını açıkladı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

''24.05.2020 günü saat 21.30 sıralarında İstanbul Yolu Çiftlik Kavşağı Uygulama Noktasında alkollü bir sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybederek görevlilerimiz tarafından kontrol edilen bir araca arkadan çarpması neticesi 6 meslektaşımız ve 1 vatandaşımız hayati tehlike arz etmeyecek şekilde yaralanmıştır. Yaralı meslektaşlarımızın ve vatandaşımızın hastanelere sevki sağlanmış, alkollü araç sürücüsü gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlatılmıştır.''
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