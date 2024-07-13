Ankara-Şam görüşmesiyle ilgili önemli açıklama: Anlaşmaya vardık

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Türkiye ve Suriye arasında Bağdat'ta bir toplantı düzenlenmesi için anlaşma sağlandığını açıkladı.



Washington'da gazetecilere konuşan Iraklı bakan, "Türkiye ve Suriye arasındaki ilişkiler karmaşık ama yine de Irak üzerinden iki ülke arasında temaslar var. İki tarafı Bağdat'ta buluşturmak üzere Irak'ın bir girişimi var. Irak, Türkiye ve Suriye arasında liderlik düzeyinde temaslar devam ediyor" dedi.



Rusların da arabuluculuk görüşmeleri yürüttüğünü hatırlatan Hüseyin, Türk ve Suriyeli mevkidaşlarıyla yaptığı görüşmelerde toplantının Bağdat'ta yapılması konusunda bir ön anlaşma sağlandığını ifade etti. Irak Dışişleri Bakanı, görüşme tarihinin Washington'dan döndüğünde belirleneceğini de söyledi.



Irak Başbakanı Muhammed Şiya el Sudani'nin danışmanı da, Türkiye ve Suriye arasında normalleşme görüşmelerinin gerçekleşmesi için gereken tüm çabayı harcadıklarını ve iki ülkenin yakınlaşmasının Irak'ın da çıkarına olduğunu belirtti.



ERDOĞAN 'TALİMAT VERDİM' DEMİŞTİ



Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün NATO zirvesinden dönüşünde uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, Suriye'deki Beşar Esad yönetimiyle yakınlaşmaya yönelik açıklamalarını sürdürerek şunları söylemişti:



"Görevi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a verdim. Dışişleri Bakanım da şu anda muhataplarıyla görüşmek suretiyle işin bütün yol haritasını belirleyecekler. Ona göre de inşallah adımı atacağız. Biz Suriye'de adil bir barışın mümkün olduğunu düşünüyoruz. Suriye'nin toprak bütünlüğünün bizim de çıkarımıza olduğunu her fırsatta dile getiriyoruz. Suriye'de inşa edilecek hakkaniyetli bir barış, en çok bize fayda sağlayacak. Bu inşa sürecinin en önemli adımı da Suriye ile yeni bir dönem başlatmaktan geçtiğini söylüyoruz. Şu ana kadar bu süreç olumlu istikamette gelişti. Temenni ediyorum ki yakın bir zamanda somut adımları da atarız."