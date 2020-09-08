Samanyolu Haber /Sağlık / Ankara Tabipler Odası Covid-19 raporu yayınladı /08 Eylül 2020 19:12

Ankara Tabipler Odası Covid-19 raporu yayınladı

Corona virüsü salgınında sağlık çalışanları ile ilgili tablo giderek ağırlaşıyor. Salgında Ankara'daki vaka artışı dikkat çekerken Ankara Tabip Odası, Covid-19 tanısı almış sağlık çalışanlarının sayısının 799'a yükseldiğini duyurdu.

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Corona virüsü salgınında tanı alan ya da virüs nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının sayısı giderek artmaya başladı. Ankara Tabip Odası’nın (ATO) son açıklamasına göre, Ankara’daki Covid-19 tanısı alan sağlık çalışanı sayısı 799’a yükseldi.

ATO 2 Eylül’de açıkladığı tabloda, Ankara’da 693 sağlık çalışanının corona virüsü tanısı aldığını duyurmuştu. Odanın bugün açıkladığı tabloya göre ise bu sayı bir haftada 799’a yükseldi.

İşte ATO’nun açıklaması:

08 Eylül 2020 tarihi itibariyle, Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu tarafından ulaşılan ve teyit edilen Covid-19 (+) tanısı alan sağlık çalışanlarının sayısının 799’a yükseldiği bildirildi.

Covid-19 testi pozitif çıkan ve kategorisi netleşmeyen 201 sağlık emekçileri de dahil olmak üzere tanı alanların dağılımı şu şekilde:

*Uzman hekim: 131
*Asistan: 71
*Aile hekimi: 30
*Röntgen teknisyeni: 9
*İdari personel: 6
*Fizyoterapist-Diyetisyen: 3
* Hemşire- Ebe: 118
*ATT- Sağlık Memuru: 39
*Güvenlik: 10
*Eczacı: 7
*Diş hekimi: 5
*İşyeri hekimi: 2
*Temizlik işçisi: 99
*Tıbbi sekreter- Sosyal hizmet uzmanı: 47
*Laborant: 10
*Mutfak çalışanı: 7
*Anestezi Teknisyeni: 3
*Mutemet: 1
*Hayatını kaybedenler: 2 hekim, 1 diş hekimi, 1 sağlık işçisi
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