Ankara Tabipler Odası Covid-19 raporu yayınladı

Corona virüsü salgınında tanı alan ya da virüs nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının sayısı giderek artmaya başladı. Ankara Tabip Odası’nın (ATO) son açıklamasına göre, Ankara’daki Covid-19 tanısı alan sağlık çalışanı sayısı 799’a yükseldi.
ATO 2 Eylül’de açıkladığı tabloda, Ankara’da 693 sağlık çalışanının corona virüsü tanısı aldığını duyurmuştu. Odanın bugün açıkladığı tabloya göre ise bu sayı bir haftada 799’a yükseldi.
İşte ATO’nun açıklaması:
08 Eylül 2020 tarihi itibariyle, Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu tarafından ulaşılan ve teyit edilen Covid-19 (+) tanısı alan sağlık çalışanlarının sayısının 799’a yükseldiği bildirildi.
Covid-19 testi pozitif çıkan ve kategorisi netleşmeyen 201 sağlık emekçileri de dahil olmak üzere tanı alanların dağılımı şu şekilde:
*Uzman hekim: 131
*Asistan: 71
*Aile hekimi: 30
*Röntgen teknisyeni: 9
*İdari personel: 6
*Fizyoterapist-Diyetisyen: 3
* Hemşire- Ebe: 118
*ATT- Sağlık Memuru: 39
*Güvenlik: 10
*Eczacı: 7
*Diş hekimi: 5
*İşyeri hekimi: 2
*Temizlik işçisi: 99
*Tıbbi sekreter- Sosyal hizmet uzmanı: 47
*Laborant: 10
*Mutfak çalışanı: 7
*Anestezi Teknisyeni: 3
*Mutemet: 1
*Hayatını kaybedenler: 2 hekim, 1 diş hekimi, 1 sağlık işçisi