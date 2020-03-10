Ankara TEM’de işkence gören kız öğrenciler için imza kampanyası

Change.org’da başlatılan imza kampanyasında, “ANKARA’da Kız öğrencilere İŞKENCE YAPILIYOR.” dendi.
Ve şunlar ifade edildi: “Ankara’da gözaltına alınan aralarında üniversite öğrencilerinde olduğu 60 kişi günlerdir işkence görüyor. Kötü muamele, başa poşet geçirme, çıplak bırakma, tehdit, avukata hakaret kayıtlara geçti.
Ankara Barosu, Ankara Emniyeti’ndeki işkenceleri tutanakla kayıt altına aldı! İşkence, kötü muamele, başa poşet geçirme, çıplak bırakma, tehdit, doktorların işkenceyi rapor etmemesi. Hepsi kayıt altına alındı.”