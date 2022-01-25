Ankara TEM’de işkence var: Barodan ses yok

Gözaltına alınan ev hanımı, hukukçu ve askerlere Ankara Emniyeti Müdürlüğü’nde işkence yapıldığı iddia edildi. Bu konuda Ankara Barosu’na başvuru yapılırken, barodan bir açıklama yapılmaması dikkat çekti.





ÇARESİZ BABA ADLİ YARDIM TALEP ETTİ

Oğlu gözaltında olan bir baba, Ankara Barosu’ndan adli yardım talep etti. Gözaltındakilerin çırılçıplak soyup soğuk suyla ıslatıp şişeye oturtmaya çalışmak, makata cop sokmaya çalışmak gibi işkence yöntemleriyle ile oğlunun itirafçı olmaya zorlandığını belirten baba, oğlunun hayatından endişe duyduğunu kaydetti. Çaresiz babanın adli yardım talebine Ankara Barosu’ndan bir yanıt verilmedi.





BARO, BİRÇOK İŞKENCEYİ ÖNLEDİ

Ankara Barosu, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan’ın Ankara Barosu başkanı olduğu dönemde Ankara Emniyeti’nde yapılan birçok işkencenin durdurulmasını sağladı. Durdurulan işkencelerin başında ise Dışişleri Bakanlığı çalışanlarına yapılan işkence gelirken bununla ilgili de rapor yayınlandı. Bu raporlar uluslar arası birçok kurum tarafından da dikkate alındı.





DİPLOMATLARA JOPLU İŞKENCE RAPORA GİRDİ

Ankara Barosu’na bağlı bir avukat grubunun gözaltında işkence görenlerle görüşerek hazırladıkları raporda, farklı kişilerle yapılan görüşmelerde birbiriyle tutarlı işkence anlatımları olduğunu, işkence gören kişilerin darp edildiklerini, bir kısmının tamamen, bir kısmının ise belden aşağı soyundurulduğunu, makat kısımlarında job gezdirildiğini ve kayganlaştırıcı bir sıvı dökülerek tecavüze kalkışıldığını yer aldı. Raporda diğer işkence görenlerin de anlatımlarına yer verilirken vücudunda morluklar bulunan bir diplomatın morlukları Ankara Barosu avukatları tarafından fotoğraflandı.