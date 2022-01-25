Samanyolu Haber /Gündem / Ankara TEM’de işkence var: Barodan ses yok /25 Ocak 2022 15:08

Ankara TEM’de işkence var: Barodan ses yok

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan’ın başkanlığı döneminde Ankara Emniyeti’ndeki çok sayıda işkence vakasını durduran ve bu konuda raporlar yayınlayan Ankara Barosu, emniyetteki son işkence olayıyla ilgili henüz harekete geçmedi.

SHABER3.COM

Gözaltına alınan ev hanımı, hukukçu ve askerlere Ankara Emniyeti Müdürlüğü’nde işkence yapıldığı iddia edildi. Bu konuda Ankara Barosu’na başvuru yapılırken, barodan bir açıklama yapılmaması dikkat çekti.

ÇARESİZ BABA ADLİ YARDIM TALEP ETTİ
Oğlu gözaltında olan bir baba, Ankara Barosu’ndan adli yardım talep etti. Gözaltındakilerin çırılçıplak soyup soğuk suyla ıslatıp şişeye oturtmaya çalışmak, makata cop sokmaya çalışmak gibi işkence yöntemleriyle ile oğlunun itirafçı olmaya zorlandığını belirten baba, oğlunun hayatından endişe duyduğunu kaydetti. Çaresiz babanın adli yardım talebine Ankara Barosu’ndan bir yanıt verilmedi.

BARO, BİRÇOK İŞKENCEYİ ÖNLEDİ
Ankara Barosu, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan’ın Ankara Barosu başkanı olduğu dönemde Ankara Emniyeti’nde yapılan birçok işkencenin durdurulmasını sağladı. Durdurulan işkencelerin başında ise Dışişleri Bakanlığı çalışanlarına yapılan işkence gelirken bununla ilgili de rapor yayınlandı. Bu raporlar uluslar arası birçok kurum tarafından da dikkate alındı.

DİPLOMATLARA JOPLU İŞKENCE RAPORA GİRDİ
Ankara Barosu’na bağlı bir avukat grubunun gözaltında işkence görenlerle görüşerek hazırladıkları raporda, farklı kişilerle yapılan görüşmelerde birbiriyle tutarlı işkence anlatımları olduğunu, işkence gören kişilerin darp edildiklerini, bir kısmının tamamen, bir kısmının ise belden aşağı soyundurulduğunu, makat kısımlarında job gezdirildiğini ve kayganlaştırıcı bir sıvı dökülerek tecavüze kalkışıldığını yer aldı. Raporda diğer işkence görenlerin de anlatımlarına yer verilirken vücudunda morluklar bulunan bir diplomatın morlukları Ankara Barosu avukatları tarafından fotoğraflandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ankara TEM’de işkence var: Barodan ses yok Sonraki Haber >>

Algı operasyonu tam gaz

Algı operasyonu tam gaz

Davutoğlu'ndan Erdoğan'ı kızdıracak video

Davutoğlu'ndan Erdoğan'ı kızdıracak video

Kriz fırsatçıları yine sahnede: Karda mahsur kalanlara 2 köfte 45 lira

Kriz fırsatçıları yine sahnede: Karda mahsur kalanlara 2 köfte 45 lira

Kar fırtınası, mülteci kamplarını da vurdu

Kar fırtınası, mülteci kamplarını da vurdu

İstanbul Havalimanı için kar tepkisi

İstanbul Havalimanı için kar tepkisi

İstanbul Havalimanı’nda kargo terminalinin çatısı çöktü

İstanbul Havalimanı’nda kargo terminalinin çatısı çöktü

Sızıntı'dan Çağlayan'a

Sızıntı'dan Çağlayan'a

'15 Temmuz(!) derneklerinden tehdit: Beyinlerine sıkacağız

'15 Temmuz(!) derneklerinden tehdit: Beyinlerine sıkacağız

Erdoğan rektörü sordu: Skandal anlar mikrofon açık kalınca ortaya çıktı

Erdoğan rektörü sordu: Skandal anlar mikrofon açık kalınca ortaya çıktı

Kar tüm Türkiye'de etkili oluyor

Kar tüm Türkiye'de etkili oluyor
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:06:50