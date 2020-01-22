Samanyolu Haber /Gündem / Ankara TEM Şube’de gözaltındaki Melek Çetinkaya, zor durumda! /22 Ocak 2020 10:12

Ankara TEM Şube’de gözaltındaki Melek Çetinkaya, zor durumda!

Müebbet hapse mahkûm edilen Harbiyeli öğrenciler adına ‘Adalet Yürüyüşü’ başlatan Melek Çetinkaya’nın gözaltında tutulduğu Ankara Terörle Mücadele (TEM) Şube’de psikolojik işkenceye maruz bırakıldığı öğrenildi.

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15 Temmuz’dan sonra “darbe girişimde” bulundukları gerekçesiyle binlerce Harbiyeli öğrenci tutuklanmış ve müebbet hapse mahkûm edilmişti. Müebbet hapis cezasına çarptırılan Hava Harp Okulu öğrencisi Taha Furkan Çetinkaya’nın annesi Melek Çetinkaya, başlattığı ‘Adalet Yürüyüşü’nün 3. gününde evinin önünde gözaltına alındı.


 
Çetinkaya’nın arabasında yapılan aramanın ardından Ankara TEM Şube’ye götürüldüğü ve hala orada gözaltında tutulduğu öğrenildi.

Çetinkaya’nın direncini kırmak ve mücadelesinden vaz geçirmek için TEM Şube’de bir buçuk saat yüzü duvara dönük şekilde ayakta bekletildiği öğrenildi. Oturmasına izin verilmediği ifade edilen Çetinkaya’nın başlattığı Adalet Yürüyüşüyle dalga geçildiği vurgulandı.

TEM Şube’de görevli polislerin Çetinkaya’ya yönelik “kısacık boyun ile ne işlere karışmışsın “, “sosyal medyayı kullanmayı sana kim öğretti” gibi alay edici cümleler kullanıldığı aktarıldı.

Nezarethanede yerde yattığı belirtilen Melek Çetinkaya’nın zor durumda olduğu ve Çetinkaya’nın “Avukatlar beni yalnız bırakmasın” dediği ifade edildi. Gözaltında tutulduğu yerde kadın polislerin olmadığını ifade edilen Çetinkaya’nın yalnız kalmasından sürekli tedirgin olduğu belirtildi.
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