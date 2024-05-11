Samanyolu Haber /Gündem / Ankara Ülkü Ocakları yöneticisinden tehditli Sinan Ateş mesajı: /11 Mayıs 2024 12:57

Ankara Ülkü Ocakları yöneticisinden tehditli Sinan Ateş mesajı:

Ankara Ülkü Ocakları yöneticisi Zeki Berkay Albayrak, Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili tehditli bir mesaj paylaştı. Albayrak, "Kahpenin dirisi yetmiyormuş gibi bir de ölüsü başımıza dert oldu" dedi.

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Gerçek Gündem'in haberine göre CHP Genel Başkanı Özgür Özel’le görüşen Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş, ‘Devletimi düşünerek bugüne kadar ben hep sağduyulu davrandım. Acımı bir kenara bıraktım. Çünkü gayet her şey ortadaydı. Ve ülke belki bir iç karışıklığa gidebilirdi’ dedi.

Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş, ‘Benim ifademde de siyasi isimler vardı. Benim ifadem iddianamede yok. Başka ifade veren arkadaşların ifadeleri de aynı şekilde iddianameye eklenmemiş. İçi boş, uç uca eklenmiş sanki çok basit bir cinayet, alacak-verecek kavgası gibi bize servis edilen bir iddianame var ortada. Bu iddianame ya geri çevrilecek ya da biz bu iddianameyi yeniden yazdıracağız, vereceğimiz dilekçelerle, sunacağımız delillerle. Çünkü var olan şeyleri bile eklememişler, koymamışlar’ ifadelerine yer verdi.



“KAHPENİN DİRİSİ YETMİYORMUŞ GİBİ…”

Ateş’in Özel ile görüşmesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ankara Ülkü Ocakları yöneticisi Zeki Berkay Albayrak, “Kahpenin dirisi yetmiyormuş gibi bir de ölüsü başımıza dert oldu. Soba başında elinde tespihle racon pozları keserken  kimse Sinancı değildi" dedi.

“KONUŞURSAM KİMSE RAHAT OTURAMAZ”

Öte yandan gazeteci Barış Terkoğlu, sosyal medya hesabından Zeki Berkay Albayrak’la ilgili şu ifadelere yer verdi: “Konuşursam kimse rahat oturamaz’ diyerek istifa edip yurtdışına giden, sonra Olcay Kılavuz tarafından ikna edilerek geri getirilen Ankara Ülkü Ocakları yöneticisi Zeki Berkay Albayrak, Sinan Ateş’in öldürülmesiyle ilgili dün aşağıdaki mesajı paylaştı.

NE OLMUŞTU?

30 Aralık 2022’de Ankara’nın Çankaya ilçesinde motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğrayan Sinan Ateş hayatını kaybetmişti. Motosikletli Vedat Balkaya’nın kullandığı, cinayeti de Eray Özyağcı’nın işlediği tespit edilmişti.

DW Türkçe’nin aktardığına göre soruşturmada eski Ülkü Ocakları yöneticisi Tolgahan Demirbaş’ın yanı sıra Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım’ın özel kalem müdürü ve yardımcısı Emre Yüksel, MHP’li avukat Serdar Öktem gibi kritik şüpheliler tutuklandı. Bu arada Yıldırım ve Ülkü Ocakları Ankara Ülkü Ocakları Başkanı Ömer Şanlı hakkında da yurt dışına çıkış yasağı konmuştu.

Öte yandan MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Ufuk Köktürk, iki özel harekat polisi, cinayeti organize etmekle suçlanan Doğukan Çep de tutuklananlar arasında.

Olay tarihinde nöbetçi olduğu için cinayet soruşturmasına bakan savcı Ayhan Ay, eski Ülkü Ocakları yöneticisi Tolgahan Demirbaş’ı gözaltına almıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, cinayete ilişkin soruşturmayı iki yıl dört ay sonra 29 Nisan’da tamamlamıştı. 22 kişiye ‘tasarlayarak öldürme’ suçu yöneltilen iddianamede cinayet sebebi de dahil olmak üzere birçok kritik bilgi yer almamıştı.
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