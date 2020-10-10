Samanyolu Haber /Gündem / Ankara Üniversitesi kullanmadığı malzemelere 9 .1 milyon lira ödemiş /10 Ekim 2020 11:15

Ankara Üniversitesi kullanmadığı malzemelere 9 .1 milyon lira ödemiş

Ankara Üniversitesi, ihaleye çıkmadan 9 milyon 129 bin 820 TL’ye diş ünitesi ve koltuğu aldı. Ancak malzemeler kurulum yapılmadan depoya kaldırıldı. Usulsüzlük, Sayıştay’ın denetiminde ortaya çıktı.

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Ankara Üniversitesi’nin mal ve hizmet alımlarını ihale yapmadan şirketlere verdiği ortaya çıktı. Üniversite, 9 milyon TL’ye yakın ödeme yaptığı malzemeleri, kurulumunu yapmadan depoya kaldırdı.
 
Cumhuriyet’in haberine göre Ankara Üniversitesi’ne mal ve hizmet alımları yapılırken ihale yapılmadı. Üniversite, Gölbaşı Yerleşkesi’ne 180 adet konferans koltuğu alınması ve bunların montajlarının yapılması için bir firmayla anlaştı. Ancak alınan koltuklar kullanılmadan depoya kaldırıldı. Kurum, ayrıca 9 milyon 129 bin 820 TL sözleşme bedeli ile 140 adet diş ünitesi ve diş ünitesi koltuğu aldı. Alınan bu üniteler de kurulumu bile yapılmadan kaldırıldı.

BANKANIN VERDİĞİ PARA GELİR KAYDEDİLMEDEN KULLANILDI
Sayıştay raporunda yer alan diğer usulsüzlüklere göre üniversite, 2019’da bir bankayla sponsorluk sözleşmesi imzaladı. Bu sözleşme kapsamında, Ankara Üniversitesi tarafından 2019’da yapılması planlanan 27 adet etkinlikte bankanın reklamının yapılması karşılığında üniversiteye 2 milyon TL ödeme yapıldı. Ancak söz konusu tutar üniversite hesaplarına gelir olarak kaydedilmedi ve yetkisiz kişilerce ihale usulleri kullanılmadan harcandı.
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