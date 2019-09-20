Samanyolu Haber /Gündem / Ankara Valiliği Sabahat Akkiraz'ı sakıncalı buldu /20 Eylül 2019 10:29

Ankara Valiliği Sabahat Akkiraz'ı sakıncalı buldu

Türk Halk Müziği sanatçısı Sabahat Akkiraz'ın 22 Eylül'de Ankara'da Vedat Dalokay Parkı'nda vermesi planlanan konseri Ankara Valiliği tarafından güvenlik gerekçesiyle iptal edildi.

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Batıkent Kültür Festivali kapsamında Lâl Gazel, Ahu Sağlam, Metanu ve Sabahat Akkiraz katılımıyla gerçekleşecek konser valilik engellemesiyle karşılaştı.

Birgün'den Burak Abatay'ın haberine göre; Vali Yardımcısı Kemal Karadağ imzasıyla tebliğ edilen cevapta, "Söz konusu konser etkinliğinin düzenlenmesi, kamu esenliği ve kamu güvenliği bakımından uygun görülmemiştir" denildi.

Batıkent Kültür Festivali, başta Batıkent Kültür Evi olmak üzere çok sayıda mahalle muhtarlığı ve sivil toplum kuruluşu tarafından destekleniyordu.

Aynı parkta haftalık konser programları düzenlendiği öğrenilirken 30 Ağustos'ta da Selda Bağcan konseri organize edilmişti.
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