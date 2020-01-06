Samanyolu Haber /Gündem / Ankara YHT Garı’nın yolcu garantisi için özel konsorsiyuma 6 milyon 352 bin ödendi /06 Ocak 2020 12:13

Ankara YHT Garı’nın yolcu garantisi için özel konsorsiyuma 6 milyon 352 bin ödendi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı için Limak-Kolin-Cengiz grubuna yolcu garantisi nedeniyle 2017 ve 2018 yılları için toplam 6 milyon 352 bin 545 dolar ödendiğini açıkladı.

SHABER3.COM

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Ankara Yüksek Hızlı Tren (YHT) Garı için Limak-Kolin-Cengiz grubuna yolcu garantisi nedeniyle 2017 ve 2018 yılları için toplam 6 milyon 352 bin 545 dolar ödendiğini açıkladı.

Turhan, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer'in soru önergesine verdiği yanıtta, Ankara YHT Garı'nın 29 Ekim 2016 tarihinde hizmete açıldığını, devlet tarafından 14 yıl boyunca yolcu garantisi verildiğini, yatırımın kamuya devrinin ise 2037 yılı içinde gerçekleşeceğini bildirdi.




MİLYON DOLARLAR ÇIKTI

Turhan, “TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü'nce kamu özel işbirliği modeliyle yapılan Ankara YHT Garı için sözleşme gereğince 2017 ve 2018 yılları için toplamda 6 milyon 352 bin 545 dolar artı KDV garanti ödemesi yapılmıştır” dedi.


Turhan'ın yanıtını değerlendiren Çakırözer, “Bu projeler için ‘Halkın cebinden 5 kuruş çıkmayacak' denilmişti. Evet, doğru 5 kuruş çıkmıyor, milyon dolarlar çıkıyor. Yolcu başına verilen garanti 1.5 dolar artı KDV kimin cebinden çıkıyor? 2 yılda 6 milyon 352 bin 545 dolar kimin cebinden gitti? Hani milletin cebinden 5 kuruş çıkmayacaktı?” diye sordu ve şunları söyledi:

“Tank Palet Fabrikası'nın 50 milyon dolar paramız olmadığı için satıldığı söyleniyor. Emeklilikte yaşa takılanların talepleri, gerçek olmayan ‘İskandinav ülkeleri gibi çökeriz' söylemi ile reddediliyor. Asgari ücret tüm taleplere rağmen 2 bin 324 lira olarak belirleniyor. İşsizlik günden güne artıyor. Bir taraftan halka dövizlerin bozdurulması çağrısı yapılıyor, diğer taraftan halkın sırtından firmalara döviz bazlı yolcu garantisi ödeniyor. Millet için bulunamayan paralar yandaş şirketlere dağıtılıyor. Verilen Hazine garantileri nedeniyle Türkiye ekonomisinin en az 25 yıllık geleceği ipotek altına alınıyor. Kamu hizmeti kamu eliyle yapılmalı.”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ankara YHT Garı’nın yolcu garantisi için özel konsorsiyuma... Sonraki Haber >>

Numan Kurtulmuş’tan KHK yorumu: Bunlara gözyaşı dökmek yanlış

Numan Kurtulmuş’tan KHK yorumu: Bunlara gözyaşı dökmek yanlış

Yeni Bamteli yayınlandı

Yeni Bamteli yayınlandı

Ahmet Hakan'dan yandaşlık rekoru!

Ahmet Hakan'dan yandaşlık rekoru!

Erdoğan'dan yeni parti kuranlara: Bunlar faizci!

Erdoğan'dan yeni parti kuranlara: Bunlar faizci!

ABD Büyükelçiliği yakınlarında patlama sesleri!

ABD Büyükelçiliği yakınlarında patlama sesleri!

Devrilmemek için Türk askerini çağırdı, kendi Londra'da alışverişte görüntülendi

Devrilmemek için Türk askerini çağırdı, kendi Londra'da alışverişte görüntülendi

İktidarın eline bebek kanı bulaştı!

İktidarın eline bebek kanı bulaştı!

Bunun adına rant derler!

Bunun adına rant derler!

İşte İranlı general Kasım Süleymani'nin vurulan aracı

İşte İranlı general Kasım Süleymani'nin vurulan aracı

'Sevimli tosbağa' veda etti...

'Sevimli tosbağa' veda etti...
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:43:52