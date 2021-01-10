Samanyolu Haber /Gündem / Ankara'da 4,6 büyüklüğünde deprem... /10 Ocak 2021 23:35

Ankara'da 4,6 büyüklüğünde deprem...

Ankara'nın Kalecik ilçesinde saat 22.53'te AFAD'a göre 4.5, Kandilli Rasathanesi'ne göre ise 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremde can ya da mal kaybı bildirilmediği ifade edildi.

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Ankara'nın Kalecik ilçesinde saat 22.53'te bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin büyüklüğünü 4,5; Kandilli Rasathanesi ise 4,6 olarak duyurdu.  

Herhangi bir can ve mal kaybı henüz bildirilmedi. 

Ankara Valisi Vasip Şahin'den açıklama

Ankara Valisi Vasip Şahin, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Valiliğimize intikal eden can veya mal kaybı bulunmamaktadır." dedi. 

Şahin'in açıklaması şöyle: 

"Saat 22:53’te ilimiz Kalecik ilçesi merkezli (AFAD verilerine göre) 4,5 şiddetinde bir deprem meydana gelmiştir. Şu ana kadar Kalecik Kaymakamlığına ve Valiliğimize intikal eden can veya mal kaybı bulunmamaktadır. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir."

Mansur Yavaş: Hepimizi endişelendirdi 

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Ankara merkezli 4.5 büyüklüğündeki deprem hepimizi endişelendirdi. Ekiplerimiz teyakkuz halindeler. Bizlere Başkent 153 hattından ulaşabilirsiniz. Bütün vatandaşlarıma geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi. 
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