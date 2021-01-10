Ankara'da 4,6 büyüklüğünde deprem...

Ankara'nın Kalecik ilçesinde saat 22.53'te bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin büyüklüğünü 4,5; Kandilli Rasathanesi ise 4,6 olarak duyurdu.





Herhangi bir can ve mal kaybı henüz bildirilmedi.





Ankara Valisi Vasip Şahin'den açıklama







Ankara Valisi Vasip Şahin, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Valiliğimize intikal eden can veya mal kaybı bulunmamaktadır." dedi.





Şahin'in açıklaması şöyle:





"Saat 22:53’te ilimiz Kalecik ilçesi merkezli (AFAD verilerine göre) 4,5 şiddetinde bir deprem meydana gelmiştir. Şu ana kadar Kalecik Kaymakamlığına ve Valiliğimize intikal eden can veya mal kaybı bulunmamaktadır. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir."





Mansur Yavaş: Hepimizi endişelendirdi





Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Ankara merkezli 4.5 büyüklüğündeki deprem hepimizi endişelendirdi. Ekiplerimiz teyakkuz halindeler. Bizlere Başkent 153 hattından ulaşabilirsiniz. Bütün vatandaşlarıma geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.